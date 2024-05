“Mi organismo se desgastó”: Kathy Sáenz reveló la enfermedad que padece y que la alejó de la actuación

Kathy Sáenz es una reconocida exreina de belleza y actriz quien se convirtió en Señorita Colombia en el año 1992. Tiempo más tarde, la paisa le dio paso a su faceta como actriz en producciones como ‘Mujeres asesinas’, ‘La gloria de Lucho’ y ‘Juegos prohibidos’, donde precisamente conoció a su esposo y padre de su hijo Amador, Sebastián Martínez. Actualmente, Sáenz está dedicada a su empresa de salud y belleza, pues recientemente reveló la enfermedad que padece y que la alejó de la actuación.

PUBLICIDAD

Y es que desde hace unos años Kathy ha preferido estar alejada de la pantalla chica, a pesar de que es considerada una de las actrices más queridas por los colombianos gracias a su talento y carisma al encarnar diferentes personajes, además la duda de su ausencia ha estado latente en varios de sus seguidores y ahora durante una entrevista con la revista Cromos Kathy abrió su corazón para referirse a este tema.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Kathy Sáenz?

En medio de la entrevista para la mencionada revista, Kathy aseguró que decidió dar un paso al costado luego de contar con más de 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento, pues su deseo estaba en poder priorizar su salud física y mental.

“Actuar es muy exigente. Mi cuerpo físico un día me gritó no más, porque perdí mucha salud, en cada proyecto me enfermaba. Mi organismo se desgastó”, fueron las declaraciones que agregó Kathy Sáenz.

La también empresaria dejó claro que este tipo de proyectos requieren bastante tiempo y en medio de buscar que todo salga de la mejor manera y cada detalle termine siendo el esperado, hay un cansancio evidente: “En esa época me daba una dermatitis tremenda, (una inflamación de la piel que generalmente provoca descamación, picazón y ampollas), infecciones en los ojos y se me bajaba el sistema inmunológico. No es lo que quiero para mí”, reiteró Sáenz.

Actualmente, la actriz está en otra etapa de su vida buscando compartir el mayor tiempo posible con su familia, acompañando los proyectos de Sebastián y también la pasión de su hijo Amador en el kartismo, pues según ella esto le permite estar al pendiente de su negocio.

¿Cuál es el emprendimiento de Kathy Sáenz?

El emprendimiento de Kathy Sáenz está enfocado en la belleza, cosmético y el cuidado personal, contando con productos de cuidado para la piel como el ‘skin care’, aceites esenciales para diversas molestias, así como también velas aromatizantes, mejor conocida como ‘By Kathy Sáenz’. Cabe resaltar que uno de los socios en su esposo, con quien lleva 15 años, Sebastián Martínez.