Cristina hurtado sacó a relucir el valor de la concentración y aclaró si es ‘pulla’ para Carla Giraldo

Esta sería la razón por la que Carla Giraldo y Cristina Hurtado ya no se soportan en ‘La Casa de Los Famosos’

Hace pocos más de dos meses se dio el gran estreno de ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ que llegó a la televisión colombiana, luego de que a lo largo de algunas temporadas terminara siendo todo un éxito en otros países de Latinoamérica. El programa está bajo la dirección de RCN Televisión y la plataforma Vix, contando con 22 figuras quienes entraron a la casa con el fin de que convivir y sacar a flote sus personalidades. Si bien, son varias las polémicas que han tenido protagonizado los participantes, ahora quienes también están en el ojo del huracán son sus presentadores, pues recientemente Cristina hurtado mostró su molestia en contra de

PUBLICIDAD

Durante las últimos meses tanto Carla como Cristina han llamado la atención debido a que sería más que evidente su molestia, teniendo en cuenta que desde un inicio la buena relación y la cercanía con la que contaban. Sin embargo, cuando inició el programa la situación terminó transformándose de principio a fin, sin embargo, ambas han buscado no referirse al tema en su totalidad, pero frases como de ambas si que han logrado convertirse en tendencia, “no somos amigas. No nos tomamos un café. Nada”, “Yo sí respeto a mi marido”, “Usted sí hizo la tarea”, entre otras declaraciones.

Aunque es claro que luego de finalizar la transmisión cada una se traslada a su respecto lado e incluso terminan saliendo del set antes de que finalice el capítulo de ‘La casa de los famosos’, por supuesto, cada uno de las situaciones son comentarios especialmente en ‘X’, donde hace pocos días regresó y ha estado más activa que nunca, pues recientemente le terminó respondiendo a uno de sus detractores.

El respectivo comentario se dio luego de la presentadora compartiera una serie de imágenes indicando: “Lección de hoy: concentración, concentración y concentración para este nuevo formato de la tv colombiana en vivo todos los días”. Seguidamente, una internauta indagó sobre si se trataba de Carla Giraldo. Horas más tarde, Hurtado no dudó en responder al respectivo comentario.

“No, lo digo por mí. También me equivoco y me digo “concentración, concentración, concentración”, en este formato es fácil desconcentrarse”, fueron las palabras con las que finalizó el tema la presentadora, dejando ver que no todo lo que sucede en ‘La casa de los famosos’ tiene que ver con Carla.