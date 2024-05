Nataly Umaña rompió el silencio y habló de su proceso de sanación tras ruptura con Estrada, “si supieran la verdad”

‘La casa de los famosos’ es el ‘reality show’ más famosos en el mundo, pues ha logrado ser todo un éxito en diferentes países del mundo y por primera vez llegó a Colombia bajo la dirección de RCN Televisión y la plataforma Vix. Aunque queda poco de un mes para que la producción llega a su fin fueron varios los hechos que terminaron llamando la atención de los televidentes e incluso hasta convirtiéndose en tendencia. Como lo fue el amorío entre Nataly y Melfi a pesar de que su esposo, Alejandro Estrada estaba sintonizando cada uno de estos momentos que vivían. Luego de una lluvia de críticas, Nataly Umaña rompió su silencio y habló de su proceso de sanación tras ruptura con Estrada.

Durante la más reciente transmisión del programa ‘Buen día Colombia’, los presentadores Ana Karina Soto, Viena Ruíz, Andrés López, Orlando Liñán aseguraron que luego de la eliminación de Nataly Umaña de ‘La casa de los famosos’ había decidido no dar mayores entrevistas, pues este es el primer medio al que se refiere de su situación actual, pues su divorcio con Alejandro Estrada estaría más en firme que nunca.

Una de las decisiones más recientes que compartió Umaña tuvo que ver con que lleva varias semanas radicada en México, al parecer, por diversos compromisos labores que estaría adelantando allí, pero esto no es todo, pues también decidió tomar otro rumbo llegando a Estados Unidos donde se encargó de compartir con aquellos familiares y amigos despejando aún más su mente de lo que vivió en los últimos meses.

“Estoy en un proceso de sanación muy bonito porque claramente mi comportamiento dentro de la casa fue basado desde el dolor, desde el resentimiento, desde la frustración. Salir de allí y tener la oportunidad de entender este proceso de sanación es muy bonito, reconfortante y estoy en ese proceso”, reiteró Nataly Umaña asegurando que también se ha sentido muy feliz desde el cariño que le han mostrado su club de fans como con la valla en el Time Square, así como también en un lugar concurrido de Panamá.

“Es un escenario donde la gente sigue hablando si supieran la realidad, la verdad, los sentimientos, yo creo que no existiría tanto ‘hate’. Se callarían, apoyarían y también debo aprovechar este tiempo para agradecerle a todas esas personas que me han apoyado”. Finalmente, Nataly Umaña reiteró que se sentía en la arena y está trabajando en ello, “que no se me derrumbe de repente y no vamos a saber después como reaccionar.”