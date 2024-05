José Miel se despachó y reveló el nombre de la participante de ‘La Casa de los Famosos’ que le faltó ‘mechonear’

Aunque duró muy poco tiempo dentro de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, José Miel se convirtió en uno de los participantes que más dio de qué hablar en el formato, hasta el punto, que tras más de dos meses de su eliminación dio a conocer el nombre de la participante con la que por poco se va a las ‘mechas’. ¿De quién se trata?

PUBLICIDAD

Para este creador de contenido, los concursos de televisión no eran una novedad, ya que hizo parte de ‘Yo Me Llamo’ y ‘La Descarga’; pero no se había enfrentado de lleno a una convivencia constante con personas que no conocía y con las que tenía que estar 24/7 en el mismo recinto. Este panorama lo llevó a mostrarse tal cual y como es, hecho que le generó conflictos con dos de sus compañeras, Karen Sevillano y La Segura.

Aunque se creía que los rifirrafes con las influencers podían llegar en algún momento a las agresiones físicas, este suceso nunca se presentó; pero, en una reciente entrevista a la emisora Bésame Radio, reveló el nombre de la mujer a la que por poco ‘mechonea’, acción que fue promovida debido a la insistencia de Marcelo Cezán de que lo hiciera sin tapujo alguno.

“Conmigo se encontraron una sorpresa muy grande, porque creyeron que yo iba a ser una ‘loca tira pluma’ y que me iba a alborotar y no. Mi vida personal jamás es así, yo no quería mostrar eso porque no es mi escénica. Yo soy muy prudente, soy muy carismático, yo muestro mis trajes, mis formas, pero yo no iba a hacer ese tipo de show porque no me interesa. (...) Yo también soy muy explosivo y hubo momentos en los que quise ‘mechonear’ a algunas. (...) Un saludo para Ornella”, expresó.