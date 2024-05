Epa Colombia confesó que su próximo sueño por cumplir es casarse con su pareja, Karol Samatha, ¿preparando la boda?

Daneidy Barrera Rojas se dio a conocer como Epa Colombia a través de las redes sociales, siendo blanco de diversas polémicas debido a sus declaraciones y el tono en el que maneja su voz. Si bien, su amplia visibilidad trajo consigo una serie de represalias para ella, la bogotana decidió darle un nuevo rumbo a su vida abriendo su propia empresa de keratinas la cual ha logrado ser todo un éxito. Además hace pocas semanas se convirtió en madre de su pequeña Dafne y ahora Epa Colombia confesó que su próximo sueño por cumplir es casarse con su pareja.

¿Quién es la pareja de Epa Colombia?

La pareja de Epa Colombia es Karol Samantha con quien estudió cuando tenía un corta edad, si bien, para aquel momento las cosas entre ellas no se dieron como actualmente, pues al parecer, eran solo compañeras de colegio. Luego volvieron a encontrarse y el amor terminó surgiendo entre ellas, luego de que la creadora de contenido diera por terminada su relación con la futbolista Diana Celis con quien tuvo varios años de relación y quien ha sido su apoyo para seguir creciendo en su negocio de keratinas.

Asimismo, con Karol logró cumplir uno de sus más grandes deseos como lo fue el convertirse en madre a través de la fecundación in vitro de Daphne Samara, quien hace pocos días celebró su primer mes de vida. Aunque la influenciadora ha buscado pasar el mayor tiempo posible con su pequeña también sigue adelante con cada uno de sus proyectos y en medio de una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’ terminó revelando uno de ellos.

¿Qué dijo Epa Colombia sobre su matrimonio?

En medio de la aparición de Epa Colombia en el programa de entretenimiento la creadora de contenido habló de que si entre sus planes estaría contraer matrimonio con Karol debido al tiempo que llevan juntos: “Karol es un ser humana maravilloso. Yo me pienso casar con Karol. Me voy a casar con ella muy pronto”. Sin embargo, las declaraciones de la empresaria no terminaron allí, pues reiteró que está preparando todo para su pedida de mano, pues desea sorprenderle y que sea de una manera única e inolvidable para ambas.