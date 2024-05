Feliz y bien acompañada: así celebró ‘Epa Colombia’ su primer año como mamá

‘Epa Colombia’ le compartió a sus seguidores algunas escenas respecto a cómo pasó su primer Día de las madres junto a su bebé, Daphne Samara, dejando ver que si bien celebró de manera discreta, las sorpresas y los momentos agradables junto a su niña y su pareja no faltaron en esta fecha.

Desde el momento en que la joven dio a luz a su bebé, hace poco menos de un mes, ha demostrado la felicidad que ha sentido por experimentar su rol de madre por primera vez, compartiendo todo tipo de detalles respecto al cuidado y la crianza de su bebé.

Epa Colombia' se descargó contra los que critican a su bebé

Desde los momentos en los que está bañando y alimentando a su hija, pasando por contar algunos testimonios de esta experiencia hasta la fecha, hasta mostrar varios artículos para su pequeña como pequeños conjuntos y juguetes son algunos de los clips que a la nueva mamá le gusta publicar.

Pero así como comparte los pequeños detalles, también muestra cómo celebra las fechas importantes para ella y su familia, como el domingo pasado cuando mostró a través de un breve clip de Instagram cómo pasó su primer Día de las madres.

El video comienzo con una narración de Epa Colombia contando cómo se siente en este día tan especial para ella, indicando que se siente “muy feliz y agradecida con Dios”, mientras que a la par muestra varias escenas en la que aparece Daphne.

Muchas de estas escenas hacen relación al Día de las madres, ya que la niña sostiene pequeños carteles con mensajes relacionados con esta fecha y viste pequeños conjuntos con frases alusivas. También compartió otras imágenes en las que aparece su pareja, Karol Samantha, atendiendo a la bebé.

'Epa Colombia' se quejó de un fuerte dolor posparto

Epa Colombia recibió varios regalos por el Día de las madres

En el mismo clip, la empresaria mostró que su novia se encargó de llenarla de sorpresas, poniendo en su cama varios regalos, además de una gran cantidad de globos con fotos de la bebé pegados en ellos.

Sus fanáticos tampoco se olvidaron de ella al dejarle varios mensajes a través de la sección de comentarios de la publicación, muchos de ellos con el fin de felicitarla en este día especial para ella.

Pero también se presentaron algunos mensajes en donde criticaban a Epa Colombia por no mostrar cómo Karol Samantha celebró junto a su primer hijo: “Cuándo la va a mostrar compartiendo con el hermanito?”, “Pero por qué a Karol no le celebraron? Ella también es mamá y hace un papel increíble”, “Ah pero con el niño de la novia si no muestra, no?”.