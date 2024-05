“La gente no sabe qué inventar”: ‘Epa Colombia’ se descargó contra los que critican a su bebé

‘Epa Colombia’ dejó salir su lado más maternal luego de que varios usuarios de las redes sociales criticaran duramente a su bebé recién nacida, Daphne Samara, aprovechando una historia de Instagram para compartir qué opinaba al respecto, despachándose a muchos de sus detractores en el proceso.

PUBLICIDAD

La empresaria de keratinas ha dejado ver en estas últimas semanas que desde que nació la pequeña ha demostrado lo mucho que le gusta ocuparse de ella en distintas áreas, desde la hora del baño, pasando por su alimentación, hasta los momentos en los que la arrulla para que pueda conciliar el sueño.

Puede leer: ‘Epa Colombia’ ‘chicaneó’ el ‘lujito’ que le dio a su pareja y a su hija, Dafne, “qué locura”

Recomendados

Pero también ha compartido algunos detalles no tan agradables como ciertas dolencias que le quedaron después de su embarazo, además de confesar que la tarea de mamá no es tan sencilla como parece, mostrándose cansada en más de una oportunidad.

Y al parecer solo no debe preocuparse de lo que sucede dentro de su casa en relación a su bebé, sino también de lo que ocurre en las redes sociales, ya que según dejó entrever, muchos internautas no se han medido al momento de criticar a su hija.

Pero Epa Colombia no se quedó callada y decidió dedicarle una breve historia a todo aquel que invirtió parte de su tiempo para dejarle mensajes negativos sobre su bebé.

“Tú sabes que no falta la mal***a india que dice: ‘yo siento que no está bien’, ‘ella no parpadea’, ‘ella no se mueve’, ‘ella por qué está aquí'. Ella es una niña que hasta el jueves va a cumplir un mecesito (...) Entonces la gente ya no sabe qué inventar”, dijo la colombiana.

Lea también: “Qué locura”: Epa Colombia contó la polémica forma en la que eligieron el orden de los apellidos de su hija

Epa Colombia solo muestra pequeñas partes de su faceta de mamá

En el mismo clip, la empresaria aprovechó para revelar que a pesar de lo que muchas personas puedan pensar y de todo el contenido que ha estado compartiendo en los últimos días, no está mostrando todo lo que implica ser mamá en las redes sociales, dando a entender que hay muchos detalles que los internautas desconocen.

“Amiga, tú no sabes nada. Todo lo que ves, lo ves por encimita, tú no sabes la realidad. Entonces la gente no sabe por donde meterse”, concluyó Epa Colombia.