Aida Victoria Merlano perdió un millonario negocio gracias a una “vieja” detractora

Aida Victoria Merlano quedó decepcionada al contarle a sus seguidores que después de que había armado un buen negocio con su apartamento, le tocó suspenderlo debido a la intervención de una “vieja” detractora, con quien precisamente ha tenido algunos problemas en el pasado por causa de “molestias” con su propiedad.

Recientemente, la creadora de contenido tuvo una semanas algo complicadas a propósito de que el Tribunal Superior de Bogotá la sentenció a una pena de 13 años y 10 meses de cárcel por haber colaborado con la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, mostrándose un poco consternada por esto en sus redes sociales.

Sin embargo, ha intentado hacer su vida con normalidad, mostrando su contenido habitual en sus historias de Instagram en donde comparte detalles de su día a día, escenas románticas junto a su novio ‘WestCol’, sus rutinas de ejercicio y alguna que otra pauta publicitaria.

Pero en una reciente historia de Instagram, la creadora de contenido se desvió un poco de sus temas habituales para revelar que aún no ha vendido su apartamento en Barranquilla, indicando que si bien tenía planes, logró encontrar una manera más rentable para ella de ponerlo a producir y generar ingresos frecuentes.

“Estoy en mi apartamento en Barranquilla, apartamento que llevo un año diciendo que voy a vender y no vendo. Resulta que lo puse en AirBnB 15 días: nueve millones de pesos. Yo dije: ‘¿qué te voy a vender? Sabroso de mi***a’, estaba eso dándome la plata”, dijo emocionada Aida Victoria Merlano en una historia.

Aida Victoria Merlano tuvo que suspender su negocio por culpa de la “administración” del conjunto residencial

En el mismo clip, la influencer expresó su molestia al contar que si bien estaba empezando a ganar dinero con el inmueble, la administración del conjunto residencial le dijo de manera contundente que este tipo de negocios no estaban permitidos.

“De repente me va llegando una carta de la administración: ‘aquí está prohibido tener esos apartamentos en AirBnB’”, contó con frustración Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, la joven no se quedó de brazos cruzados e intentó desahogarse en el mismo video: “vieja desgra... Mentira, señora. Si está viendo esto: #AsíMeGanoLaVida soy creadora de contenido, y como usted no me deja sacarle plata al apartamento, tengo que sacarle plata a mis redes, ¿listo? Respete”.

Esta no sería la primera vez que Aida tiene problemas con la administración del conjunto, ya que cuando la joven estaba haciendo remodelaciones en su apartamento el años pasado, una persona de esta organización extendió una queja porque no remodelaban todo de una sola vez, sino de manera escalonada.