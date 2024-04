“Seré madre soltera”: Aida Victoria Merlano contó cómo le ha ido criando a su nueva “hija”

Aida Victoria Merlano le compartió a sus seguidores algunas anécdotas de su faceta como mamá, mostrando a través de un par de historias cómo está tomando la crianza de una cabra que su novio, el streamer ‘WestCol’, le regaló en su cumpleaños, dando a entender que no ha recibido mucha ayuda en este proceso.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido ha estado jugando mucho con el tema de la maternidad durante el último par de meses, dando a entender que al parecer su instinto maternal ha empezado a aflorar, asegurando que le gustaría tener hijos, pero que de momento prefiere esperar un poco.

Puede leer: “Ya tengo el prenatal comprado”: Aida Victoria Merlano confesó que está buscando ser madre

Recomendados

De hecho, en una historia de Instagram confesó que ya estaba en preparativos para empezar con los intentos para concebir, pero que debido al panorama incierto que enfrenta a propósito de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que la sentencia a una pena de 13 años y 10 meses de cárcel por haber colaborado con la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, prefiere esperar un poco.

Y si bien la joven tuvo que posponer estos planes, tal parece que encontró una especie de sustituto para ir desarrollando sus habilidades maternales hasta que su futuro esté un poco más claro para ella: una cabra que le regaló su novio en su cumpleaños.

Pero a través de unas historias recientes que Aida Victoria Merlano compartió en Instagram, habría dado a entender que es un trabajo complicado criar a una cabra, más aún cuando no recibe mucha ayuda de WestCol.

“Su papá no le está dando el amor necesario así que si en las próximas semanas no conecta con la niña, seré madre soltera porque no es solo el dinero, ella necesita amor”, escribió la influencer en una historia en la que aparecía el animal de granja.

Lea también: “No reconozco ningún error”: Aida Victoria Merlano sobre la fuga de su mamá

El novio de Aida Victoria Merlano no se lleva bien con su “hija”

Si bien la joven dio a entender que WestCol no tiene una buena relación con la cabra, a través de una historia que publicó el streamer en sus redes sociales se hizo muy evidente este detalle, mostrándose molesto con el animal debido a que orinó sobre su cama.

“Llévate esta cosa ya mismo! No aguanto más, ella no quiere que yo sea el papá, ella me quiere j***r todo el día siempre”, escribió el streamer sobre el video en el que aparece muy molesto por lo que le hizo la cabra en su cama.

Por su parte, Aida Victoria Merlano salió en defensa de su “hija”: “pobrecita, ella sabe que él no la quiere y trata de llamar su atención”.