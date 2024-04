“Ya tengo el prenatal comprado”: Aida Victoria Merlano confesó que está buscando ser madre

Aída Victoria Merlano es la hija de Aída Merlano, la política colombiana que estuvo involucrada en escándalos de corrupción y delitos electorales en Colombia. Aída Victoria ha estado en el centro de la atención mediática debido a la notoriedad de su madre y a los eventos relacionados con su escape de la cárcel en 2019, caso por el cual ha sido condenada por el Tribunal Superior de Bogotá, que la sentencia a una pena de 13 años y 10 meses, por colaborar en la fuga de su madre.

Pese a esta sentencia, Aida pidió un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, para que reconsideren la condena que recibió en su caso. Pese a estas duras noticias que ahora marcan su vida, Aida sigue haciendo planes y hablando en sus redes sociales de su vida cotidiana. Incluso, hace unos días celebró su cumpleaños número 25 junto a su pareja, recibiendo varios regalos del streamer.

Aida, contó en sus redes que ya acumulan más de 5 millones de seguidores, que antes de volver al tema del juicio y su condena, estaba considerando tener hijos con su actual pareja e incluso estaba tomando algunos suplementos vitamínicos para preparar su cuerpo para un embarazo, pero es consciente que su actual situación no es un contexto correcto para llevar un embarazo ni para tener hijos.

Pese a que esta noticia ha cambiado toda su vida, Aida sigue en pie con sus deseos y espera que el recurso que interpuso a la Corte Suprema de Justicia le ayude a cambiar su situación legal. “Yo hoy no he dado para pararme de la cama. Básicamente, porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda. Siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y acudiendo a cualquier herramienta para uno hacer las cargas más llevaderas, pero hoy no se puede”, confesó Aida a sus seguidores en sus redes sociales.