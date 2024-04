¿Aida Victoria Merlano invitó a Yina Calderón a su cumpleaños? Esto dijo la DJ

Aida Victoria Merlano celebró su cumpleaños número 25 el pasado lunes, festejando por todo lo alto con distintas reuniones en donde sus amigos y familiares estuvieron presentes. Sin embargo, la empresaria Yina Calderón dejó entrever a través de una historia de Instagram si fue una de las personas invitadas.

La novia del streamer WestCol celebró por todo lo altos sus 25 años de edad desde el pasado fin de semana a pesar que su cumpleaños era el lunes, festejando en sitios nocturnos y recibiendo varios regalos y mensajes positivos de parte de sus allegados y de sus seguidores en las redes sociales.

También tuvo una reunión más íntima en casa de su novio en donde incluso un conjunto de vallenato se presentó para amenizar la velada, algo que la cumpleañera también aprovechó para demostrar sus pasos de baile.

Y si bien Aida Victoria Merlano no se enfocó en mostrar quiénes fueron todos los invitados de sus fiestas, Yina Calderón jugó con la idea de que la influencer le había extendido una invitación a la celebración del pasado lunes, algo que podría ser bastante curioso debido a que la relación entre ambas no es buena.

“Ay, no, ella me invitó pero para verle la cara al ‘Westiércol’, ¿será que voy? No, la Aida me dijo que fuera y que nos sentáramos en la mesa y todos como amigos, con el Westiércol abrazados y todo, ¿ustedes qué dicen, voy o no?”, dijo la DJ en una historia.

¿Yina Calderón sí fue a la fiesta de cumpleaños de Aida Victoria Merlano?

Después de preguntarle a sus seguidores si realmente debería aparecerse en la fiesta de cumpleaños de su rival. la empresaria no pudo evitar soltar una fuerte carcajada, dando a entender que lo que dijo sobre haber sido invitada era una broma.

De hecho, en la misma historia indicó si llegara a aparecerse no se atrevería a comer ni a tomar nada, dando a entender que Aida Victoria Merlano podría “intoxicarla” con algo.

“Voy y seguro soy incapaz de probar bocado del miedo a que me intoxique”, dijo entre risas Yina Calderón antes de terminar el video.