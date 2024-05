Linda Palma ‘le cantó la tabla’ a sus detractores por su nueva y lujosa camioneta: “tan machista”

Una de las presentadoras más reconocidas del entretenimiento en Colombia es Linda Palma, quien es recordada por su participación en programas como ‘En sus marcas, listos, ya!’, ‘Yo me llamo’, ‘A otro nivel’ y actualmente hace parte de Noticias Caracol siendo una de las conductoras de ‘Show Caracol’, sección de la que lleva haciendo parte más de 5 años. Pero, la cartagenera no solo ha logrado darse a conocer a través de la pantalla chica, sino también por medio de sus redes sociales, donde alcanza más del millón de seguidores, sin embargo, en una de sus más recientes publicaciones Linda se fue contra de sus detractores por su nueva y lujosa camioneta.

¿Cuál es la nueva camioneta de Linda Palma de Noticias Caracol?

Hace unos días Linda Palma compartió en sus redes sociales la emoción que la embarga fuera del set de Noticias Caracol, la presentadora se encontraba en el que sería un parqueadero, mientras que una mujer le aseguró que ese era su nuevo carro, su nueva adquisición. Por supuesto, la felicidad por parte de la cartagenera no se hizo esperar, subiéndose automáticamente: “Dios mío. Ay, no sé de que color es. Tengo miedo”.

Seguidamente, Palma recibió oficialmente las llaves de su vehículo el que desde hace unos días comenzó a disfrutar: “Mayo llegó con grandes sorpresa. Comienza un mes de muchas aventuras. Gracias a mi familia ‘Ford Colombia’”, fueron las declaraciones que agregó Palma a la mencionado publicación. Sin embargo, como es costumbre en sus diversas apariciones las críticas tampoco faltaron, tanto así que ella terminó respondiendo.

“Un coche muy boleta por cierto, jamás compararía un coche de esos tan masculinos y de traqueto boleta , me encanta mi descapotable”, “¿Todavía dudan que a las mujeres bellas todo se les facilita?”, “Se la escogió el marido”, “Yo deseando que en mayo también me sorprenda así”. Aunque Palma no suele referirse a los comentarios en esta ocasión no se quedó callada y de la manera más decente posible se defendió de sus detractores.

“Jajaj abrazo Alicia. Respetable pero no hay que usar términos tan horribles”, “por mi lado es a las mujeres bellas, talentosas y trabajadoras porque de eso me siento orgullosa. 16 años trabajando sin pausa”. “Ay no que comentario tan machista. Que pena”. fueron las declaraciones que agregó la presentadora de Noticias Caracol.

De acuerdo a la página oficial de ‘Ford Colombia’ esta Nueva Ford Ranger Raptor™ tiene un costo de $362.990.000 millones de pesos contando con algunos colores disponibles y también otros aspectos por agregar. Lo cierto es que Linda Palma sería una de las embajadoras de esta marca, motivo por el cual habría recibido esta adquisición.