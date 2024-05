Catalina Gómez no aguantó las lágrimas en ‘Día a día’ al recordar a su mamá que falleció hace 15 años, “no hay fecha que no llore”

Catalina Gómez es una reconocida presentadora de ‘Día a día’ de Caracol Televisión quien se ha convertido en una de las personalidades más icónicas dentro del matutino teniendo en cuenta que lleva más de 15 años siendo parte de la producción. La paisa llegó al canal luego de adelantar sus estudios en comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, conociendo a su actual esposo, Juan Esteban Sampedro con quien llegó al altar y tuvo sus dos hijos, sin embargo, durante el más reciente capítulo del programa la presentadora lloró al recordar a su mamá que falleció hace 15 años.

¿Qué le pasó a la mamá de Catalina Gómez de ‘Día a día’?

En medio de la celebración por el Día de la madre durante el programa ‘Día a día’, donde las presentadoras, Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez terminaron llevándose toda una sorpresa, pues por parte del canal recibiendo un oso el cual contaba al presionarlo con la voz de sus pequeños con un mensaje dejándoles claro a las conductoras el amor que sienten por ellas y lo vital que es para sus vidas.

Sin embargo, el emotivo momento no solo se dio para ellas por parte de sus hijos, sino que también les permitió recordar a sus madres, por supuesto, Lalinde apoyó a Catalina, pues ambos perdieron a sus mamás y el dolor para estas fechas está más que intacto, además Gómez en medio del sentimiento contó la situación que enfrentó.

“Hace 15 años, el 12 de mayo. No había nacido Emilia. Todos los días de mi vida mi mamá se viene a mi mente muchas veces en situaciones con mis hijos, siempre me acuerdo de ella que me estaría diciendo. Ella que consejo me estaría dando. Cuando siento algún olor (...) Cuando Emilia iba a nacer mi mamá se murió y era como la demostración de que el amor todo lo puede y Cristóbal que fue un milagro porque casi no llega a este mundo. Cuando estaba en el embarazo de Cristóbal me dijeron que venía con problemas y solo tenía un 1% de probabilidades de sobrevivir. Ellos son mis amores más grandes. Mis maestros más grandes”.

Además de organizar el set de principio a fin, ‘Día a día’ organizó un lugar especial con las mamá de los presentadores que fallecieron como Iván Lalinde, Catalina Gómez y Carlos Calero:“No es de tristeza. Es tan grande el amor que las lágrimas honran un poco ese amor y significa que está presente y pues no lo acaba de decir Gonzalo, las lágrimas son goticas de amo y es así. Hoy encendemos estás lucecitas porque las tenemos presentes en nuestras vidas a nuestras mamás, a la mamá de Calerito también”.