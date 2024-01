Juan Esteban Sampedro, esposo de Catalina Gómez, mostró cómo su hijo lidia con las altas temperaturas de Bogotá

Juan Esteban Sampedro desde hace más de 10 años es el Vicepresidente de entretenimiento de Caracol televisión, quien ha tenido bajo su cargo exitosas producciones como: ‘El Desafío’, ‘Yo me llamo’, ‘La Voz Kids’, entre otras. Si bien, Sampedro ha logrado un amplio éxito profesional, lo cierto es que quienes son su prioridad, es, precisamente, su familia, conformada por Catalina Gómez, presentadora de ‘Día a Día’ y sus dos pequeños, Emilia y Cristóbal. Ahora, el principal protagonista fue su hijo en medio de las altas temperaturas que vive Bogotá.

Si bien, Sampedro no suele revelar mayores detalles de su vida e incluso no es tan activo a través de sus redes sociales. En esta ocasión Juan Esteban se tomó el tiempo para volver a aparecer en su cuenta de Instagram, donde alcanza los más de 178 mil seguidores, pero no fue precisamente, por su parte, sino de Cristóbal, el menor de la familia. Pues su padre compartió una imagen del menor mientras que disfrutaba de un helado, al parecer, esto luego de haber jugado un partido de fútbol.

En medio del hecho, Sampedro, reiteró: “Apenas para este calor”. Minutos más tarde, la serie de reacciones por parte de fans y amigos del vicepresidente de entretenimiento no se hicieron esperar, resaltando la ternura con la que cuenta el menor, pero también la importancia de la hidratación luego de llevar a cabo diversos entrenamientos o estar expuesto a diversos cambios de temperatura.

Lo cierto es que sin importar los diversos compromisos con los que cuenta, Juan Esteban siempre busca sacar tiempo para compartir con su familia, pues en pasadas apariciones ha dejado claro que aquello que desea cumplir tiene que mucho que ver con ver realizados a sus tres hijos en sus más grandes pasiones.