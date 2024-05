El reconocido presentador Iván Lalinde compartió con sus miles de seguidores en redes sociales un curioso momento que lo dejó reflexionando sobre la posibilidad de que un ángel guardián lo estuviera protegiendo de algún incidente. En un video publicado en sus cuentas, Lalinde relató cómo un extraño error en la hora de una cita pudo haberlo salvado de pasar por un mal momento.

El conductor de ‘Día de Día’ explicó que tenía programada una cita y, a pesar de haber organizado todo meticulosamente, estaba convencido de que era a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que en realidad era a las 8:15, salió corriendo y llegó nueve minutos tarde. Lalinde se mostró desconcertado por su error y se preguntó cómo pudo haberse equivocado cuando en todas partes indicaba claramente el horario correcto.

Entre risas, Iván compartió su teoría sobre lo sucedido, haciendo referencia a un reel que recientemente había visto en las plataformas digitales en el que se mencionaba que cuando alguien llega tarde a algún lugar, puede ser porque un ángel está protegiéndolo de algún peligro.

“Saben que lo que me pasó, hace poco estaban compartiendo un reel en el que decían que cuando te pasa algo, te frenas, no llegas a tiempo a alguna parte, es porque es un angelito que te está cuidando de algo que te pudiera haber pasado algo, yo lo estoy viendo por ese lado”, expresó.

“No me convenía llegar”: Iván Lalinde contó el momento curioso que vivió antes de su cita médica pic.twitter.com/fLg28Pj8Di — joseluengotop (@joseluengotop) May 10, 2024

El presentador especuló sobre la posibilidad de que sus seres queridos en el plano espiritual estuvieran velando por él, impidiéndole llegar a tiempo a la cita programada a las 8:15 para protegerlo de algún posible contratiempo. “Quizás mis padres, mi hermano, o mi abuela me estén cuidando y no me dejaron salir para la cita de las 8:15 sino que me hicieron salir después”, reflexionó Lalinde de manera jocosa.

Finalmente, Iván Lalinde concluyó su relato con una reflexión positiva, destacando la idea de que todo sucede por alguna razón y que tal vez no le convenía llegar puntualmente a la cita. Con su anecdótica historia, invitó a sus seguidores a considerar la posibilidad de que, a veces, los contratiempos pueden ser señales de protección en lugar de meros errores.