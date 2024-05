Manuela Gómez criticó a Yina Calderón por el “show” que formó en el cumpleaños de Marcela Reyes

La reconocida influencer Manuela Gómez no ha permanecido ajena a la reciente polémica desatada durante la fiesta de cumpleaños de Marcela Reyes, en la cual se vieron involucradas las hermanas Yina y Juliana Calderón junto a una modelo transgénero. A través de sus redes sociales, Gómez se pronunció en defensa de su amiga Sofía, miembro de la comunidad LGBTI, quien fue objeto de comentarios despectivos durante el altercado.

PUBLICIDAD

En un video compartido en sus redes, Manuela Gómez expresó su indignación ante lo sucedido, destacando su apoyo incondicional hacia Sofía. Aunque no estuvo presente en el momento del conflicto debido a su estado de fatiga por un viaje, Gómez se mostró consternada al enterarse de los comentarios irrespetuosos dirigidos hacia su amiga.

La influencer cuestionó la actitud de las hermanas Calderón, señalando que referirse a Sofía de manera despectiva y negar su identidad de género tras haber atravesado por un proceso de transición es inaceptable. Además, destacó el valor y el esfuerzo que implica para una persona asumir su transición, resaltando la importancia de respetar la diversidad y las vivencias individuales de cada persona.

Recomendados

“Me pareció muy irrespetuoso de parte de las Calderón que se refirieran a Sofía como si Sofía fuera un hombre, cuando no es así, cuando ella ya hizo su transición”, expresó Manuela.

Enérgicamente, Gómez defendió el derecho de Sofía a ser tratada con respeto y dignidad, repudiando los comentarios discriminatorios y humillantes dirigidos hacia ella durante el incidente. Asimismo, cuestionó la negativa de permitir a Sofía el acceso al baño de mujeres, afirmando que Sofía ha completado su transición de manera íntegra y tiene todo el derecho de utilizar el baño que corresponde a su identidad de género.

Reiteró que Sofía tiene entre sus principios de que a las mujeres no se les agrede. “Le enseñaron a no tocar jamás a una mujer, entonces, que las Calderón se expresen de esa forma tan despectiva acerca de Sofía que era un hombre, no me parece porque nadie sabe lo de nadie, nadie sabe lo que le ha costado a Sofía hacer su transición para que lleguen dos aparecidas, dos grandes resucitadas, a decir lo que no es y hacer sentir mal a una persona que no se lo merece y que uno no sabe que lleva por dentro”, dijo la creadora de contenido paisa.