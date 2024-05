Marcela Reyes contó si volvería a invitar a Yina Calderón después de pelear en su fiesta

Marcela Reyes, reconocida influencer y creadora de contenido, se pronunció sobre la polémica pelea entre Yina Calderón, su hermana Juliana, y una influencer transgénero durante su fiesta de cumpleaños. A través de sus redes sociales, la Dj abordó el tema luego de recibir preguntas sobre si volvería a invitar a las hermanas Calderón a futuros eventos.

PUBLICIDAD

En una serie de videos compartidos en sus historias de Instagram, Reyes expresó su agradecimiento a todas las personas que colaboraron para hacer de su fiesta de cumpleaños un éxito.

La celebración contó con la presencia de personalidades del mundo del entretenimiento y de las plataformas digitales, como Manuela Gómez, Alejandra Serje, Paola Usme, Aida Cortez y la ‘Barbie Colombiana’. Reyes reveló que la inversión total para el evento, incluyendo la contratación de Francy y el cierre de la discoteca, fue de aproximadamente 350 millones de pesos, con contribuciones que oscilaron entre los 20 y los 8 millones de pesos por parte de los asistentes.

Recomendados

¿Qué dijo Marcela sobre la pelea entre las Calderón y la influencer?

Respecto a la pelea entre las Calderón y la influencer transgénero, Reyes afirmó que siempre seguirá invitando a Yina y a sus amigas, y que no tomará partido ya que no estuvo presente en el momento del altercado. Aclaró que no puede defender a ninguna de las partes involucradas porque no presenció el incidente, y dejó a los espectadores la tarea de interpretar los videos que circulan sobre el conflicto.

Además, Reyes desmintió los rumores de que la discusión estuviera planeada y afirmó que no quiso estar presente para evitar que la situación empeorara. Mencionó que, aunque le hubiera gustado ver qué sucedió, ya la habían llevado a descansar a las 2:00 de la madrugada. Por último, señaló que la ‘Barbie Colombiana’ fue quien pudo grabar la situación que se vivió en ese momento, dejando entrever que las imágenes podrían arrojar luz sobre lo ocurrido.