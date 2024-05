Yina Calderón denunció que agredieron a su hermana Juliana en la fiesta de Marcela Reyes

Yina Calderón vuelve a estar en el ojo del huracán después de denunciar a través de sus redes sociales un incidente en la fiesta de cumpleaños de Marcela Reyes, donde su hermana Juliana resultó agredida.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Yina relató cómo su hermana fue atacada mientras se encontraba en el baño, presuntamente por un hombre transgénero.

En las imágenes, Juliana describe cómo el agresor comenzó a golpearla sin motivo aparente, y ella, en defensa propia, respondió propinándole algunos golpes. “No importa si es trans, tú eres un hombre y no tienes derecho a golpearme”, declaró Juliana, visiblemente afectada por el incidente.

Yina expresó su consternación por lo sucedido, lamentando que la celebración de la Dj se viera empañada por este episodio de violencia. Además, señaló su preocupación por una serie de altercados en los que se ha visto envuelta en los últimos meses, llegando incluso a considerar la posibilidad de abandonar el país. “Si no molestamos a nadie, ¿por qué nos molestan? Mi vida no debería afectar a los demás. Siempre he dicho que Panamá es una buena opción para vivir”, expresó Yina en otro video.

También mencionó que el agresor había hecho comentarios despectivos hacia ella, haciendo que Juliana lo encarara, pero lamentablemente la situación se salió de control y terminó en golpes.

El incidente ha generado una gran controversia en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su solidaridad con Yina y Juliana, mientras que otros cuestionan la versión de los hechos y piden una investigación más exhaustiva. La policía llegó al lugar de los hechos para intervenir en la situación, pero aún no se ha dado a conocer si se han presentado cargos contra el presunto agresor.

Este no es el primer incidente polémico en el que se ve envuelta Yina Calderón, quien ha protagonizado diversos enfrentamientos públicos y ha generado controversia por su estilo de vida y sus declaraciones en las plataformas digitales.