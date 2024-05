Luly Bossa confesó los proyectos que tiene en proceso en honor de su hijo, Ángelo, “cumplir los sueños”

Luly Bossa es una reconocida actriz, quien se destacada por su presencia tanto en televisión como en teatro contando con una experiencia de más de 15 años. Debido a su amplia visibilidad las diversas muestras de cariño para la barranquillera no se han hecho esperar y aún más luego del fallecimiento de su hijo, Ángelo, quien padecía distrofia muscular de Duchenne y su deceso luego de enfrentar una virosis a sus 22 años de edad. Aunque el dolor por su partida sigue más latente que nunca recientemente Bossa confesó los proyectos que tiene en proceso en honor de su hijo, Ángelo.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Luly Bossa?

Luly Bossa ha estado más activa que nunca a través de su cuenta de Instagram, donde alcanza los más de 900 mil seguidores, quienes están al tanto de cada uno de sus movimientos por medio de esta plataforma recientemente se encargó de hacer una dinámica de preguntas siendo precisamente una de las que más se destacó sus próximos proyectos o propósitos.

La actriz no dudó en referirse al tema dejando claro la emoción que siente por aquellos deseos que espera poder materializar próximamente: “Estoy trabajando por una ley, una fundación, por Ángelo. Por un lado un documental y los proyectos que estén por llegar para cumplir los sueños que tenía junto a Ángelo”. Aunque se desconoce la fecha exacta en la que la actriz buscará abrir la fundación y por ende, lanzar la pieza audiovisual desde ya estaría llevando a cabo cada uno de estos procesos, pues tiene claro que la partida de su hijo fue un dolor muy grande para ella y para su familia, pero también está enfocada en seguir con su carrera y recordando a Ángelo con todo el amor del mundo.

¿Qué pasó con Ángelo Bossa?

Ángelo Bossa, el segundo hijo de Luly Bossa solía aparecer frecuentemente a través de las redes sociales de su mamá mostrando la conexión y la complicidad con la que contaban, sin embargo, el pasado 9 de marzo de 2024 y luego de enfrentar algunos problemas de salud, específicamente problemas respiratorios: “Empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, empezamos a subirle las piernas, yo empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca y darle respiración boca a boca”.

Asimismo, en pasadas entrevistas Bossa confesó que cremó a su hijo, pues esta fue su única voluntad, ya que el joven no quería ser enterrado: “A mí que no me coman los gusanos’, estaba pidiendo que lo cremaran, que no lo dejara olvidar”.