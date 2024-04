“Te pido perdón”: Luly Bossa conmovió con una dedicatoria para su hijo Ángelo tras un mes de su fallecimiento

Luly Bossa, una destacada actriz originaria de Barranquilla, ha participado en numerosas producciones televisivas y teatrales en el país. Sin embargo, la vida personal de Luly ha conmovido a muchos de sus seguidores al revelar que uno de sus hijos sufría de una enfermedad degenerativa. La crianza de este hijo representó un desafío al que Luly enfrentó con gran entereza. Trágicamente, en las últimas semanas, la actriz informó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Ángelo Bossa, su hijo de 22 años, a causa de una virosis. A pesar de atravesar este profundo duelo, Luly ha compartido algunos aspectos de su día a día tras esta pérdida, y ahora le dedicó un especial mensaje a su hijo a un mes de su fallecimiento.

Luly ha dejado ver que aunque asume su perdida con gran gestión emocional, es evidente el dolor que siente por no tener a su hijo cerca, es por eso que usó sus redes sociales para darle un especial mensaje y recordar algunos de sus instantes juntos; después de estas palabras, sus seguidores, colegas y amigos extendieron mensajes amorosos para la barranquillera, recordándole que no está sola en su dolor y que no tiene nada de que arrepentirse por la crianza de Ángelo, al contrario, fue un joven muy amado y que vivió en plenitud todos sus años.

“No me quiero olvidar de tu risa, de tu cara, tus ojos, tus manos, no quiero que te me pierdas en la espesura del tiempo. Estás vivo en mi hijito de mi alma. Te he pedido perdón por lo que sea que me haya faltado o por lo que te haya hecho sentir mal sin darme cuenta. Siempre serás mi amor, el amor más bonito y puro que jamás pude conocer y a Dios agradezco por cada instante que estuve contigo”, afirmó la actriz por medio de sus redes.

Además de este mensaje, compartió que siente cerca a Ángelo, que por medio de sus mascotas le ha hecho sentir su gran cariño y en cierta forma paz.