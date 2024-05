Carolina Cruz le puso una tutela a Yina Calderón: esta será la “sanción” para la influencer

Yina Calderón se vio involucrada en un problema legal con Carolina Cruz debido a ciertas polémicas declaraciones que hizo a principios de este año en una reconocida emisora. Y a propósito de esto, la presentadora no se quedó de brazos cruzados, poniéndole una tutela a la DJ, la cual cuenta con una pequeña sanción.

La empresaria de fajas ha demostrado en más de una oportunidad que no tiene miedo de expresarse libremente al momento de realizar comentarios sobre diferentes personalidades, bien sea en las redes sociales o en otras plataformas de difusión, tal y como pasó en medio de un programa radial.

Y es que a finales del mes de enero de 2024, la joven contó que conoce a Carolina Cruz desde hace varios años, aprovechando la oportunidad para narrar una anécdota que dejaría mal parada a la presentadora.

“Hace muchos años. (...) Yo salía de ‘Protagonistas’ como a eso del 2014. Ella no tenía hijos, era en ese momento en que yo iba a Hotel Quinto, y que todo era hasta el amanecer. (...) La vi consumiendo droga. (...) Estaba llevada del hijue****, no se podía parar. De pronto estaba soltera, muchos hemos hecho cosas así, pero sí me sorprendió”, dijo la DJ.

Y si bien no tuvo ninguna repercusión al principio, tal parece que actualmente las cosas son diferentes, ya que Yina Calderón informó a través de sus historias de Instagram que la expareja de Lincoln Palomeque habría tomado cartas en el asunto, poniéndole una tutela por estos comentarios.

Yina Calderón dio detalles sobre la tutela que le puso Carolina Cruz

En una de sus historias, la empresaria indicó que Carolina Cruz le puso una tutela la cual tenía una pequeña sanción para ella: debía retractarse de manera pública sobre lo que expresó en enero de este año.

“Debo retractarme acerca de los que dije de Carolina Cruz debido a una tutela que ella me interpuso, la cual falló y me toca retractarme, entonces lo haré”, contó Yina Calderón en el clip.

Además, reconoció que cometió un error al hablar sobre este tema y que debe enmendar lo que hizo a través de esta vía, mostrándose muy sincera al respecto: “también es de seres humanos reconocer cuando se embarra algo, reconocer que se cometió un error , y cuando hay que retractarse, hay que retractarse”.