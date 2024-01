“No se podía parar”: Carolina Cruz quedó mal parada luego de que Yina Calderón asegurara que la vio consumiendo drogas

La creadora de contenido, Yina Calderón, ha dado de qué hablar en la web, luego de realizar unas fuertes declaraciones en las que indica que ‘pillo’ a Carolina Cruz, ‘mal parqueada’ en una fiesta a la que asistieron. Hasta el punto de asegurar que la querida presentadora de ‘Día a Día’, estaba consumiendo alucinógenos. ¿Cuándo fue?

Calderón fue la más reciente invitada al programa ‘Impresentables’ de la emisora ‘Los 40 Principales’, formato en el que Valentina Taguado, Pipe Flórez y Roberto Cardona, le ‘picaron’ la lengua para que no solo contará historias relacionadas con su polémica carrera en las redes sociales, también para que ‘tirara al agua’, a algunas figuras de la farándula criolla con las que ha convivido.

Una de las afectadas por la ‘lengua’ de Yina, fue Cruz, vallecaucana de la que ella aseguró, tenía una vida nocturna bastante agitada, incluso en el momento en que inicio su ya relación fallida con el acto r Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos, Matías y Salvador.

“Hace muchos años. (...) Yo salía de ‘Protagonistas’ como a eso del 2014. Ella no tenía hijos, era en ese momento en que yo iba a Hotel Quinto, y que todo era hasta el amanecer. (...) La vi consumiendo droga. (...) Estaba llevada del hijue****, no se podía parar. De pronto estaba soltera, muchos hemos hecho cosas así, pero sí me sorprendió”, fueron las contundentes declaraciones de la exprotagonista de ‘Nuestra Tele’, las cuales ya acumulan mas de 1,2 millones de reproducciones en la cuenta de TikTok de esta emisora.

