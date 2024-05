Yina Calderón contó con qué equipo le hubiese gustado estar en ‘La Casa de los Famosos’

Yina Calderón compartió sus impresiones sobre el reality “La Casa de los Famosos”, revelando a qué equipo le hubiera gustado pertenecer de haber ingresado al programa. Tras cumplir con varios compromisos personales y grabar contenido para su cuenta en TikTok, Yina se puso al día con los últimos acontecimientos en el espacio de RCN.

En un video compartido a través de sus historias de Instagram, Yina Calderón comenzó abordando la reciente expulsión de Isabella Santiago, a quien describió como una gran persona. La creadora de contenido expresó su sorpresa por la eliminación de la modelo venezolana y lamentó que otros participantes irrespetaran las reglas sin consecuencias aparentes.

“Yo que distingo a Isabella Santiago sé que es una dama, muy bien puesta, muy educada por eso ha ganado tanto certámenes de belleza, pasa que el encierro y el trago cumple con su deber”, comentó Yina, destacando el comportamiento de Isabella a lo largo del programa.

Yina Calderón contó con cuál equipo se identificaría en ‘La Casa de los Famosos’

Posteriormente, Yina Calderón compartió con sus seguidores con cuál equipo del programa se hubiera identificado de haber ingresado. “Yo hubiera sido del team Martha Isabel Bolaños, a mí me encanta, del team Julián, de Isabella Santiago, yo hubiera sido en contra de los otros”, reveló.

Yina Calderón desde sus rede sociales Foto: Instagram @yinacalderonoficial / @lacasadelosfamososcolombia1

Yina expresó su percepción de que faltaba alguien con carácter en el programa, alguien que se enfrentara a los demás participantes de manera contundente. Sin embargo, también reflexionó sobre cómo las circunstancias personales, como la salud e su madre, la llevaron por otro camino y la salvaron de una experiencia que, según sus palabras, hubiera sido intensa.

“Yo a los otros les hago la vida imposible hasta que griten: Sáquenme, no me la soportamos más, pero siento que no le metieron a alguien de carácter, alguien que se les parara de verdad y le dijera cómo es que es la vuelta. De lo que me salvó mi mamá estando los días en coma diabético”, expresó la influencer.