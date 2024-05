Juan Diego Alvira habló del papel que jugaron sus tías para llegar a la televisión “tener poco, pero hacer mucho”

Juan Diego Alvira es un periodista y presentador ibaguereño quien cuenta con más de 10 años de experiencia siendo parte de los principales medios de comunicación en Colombia. El primer empleo de Alvira se dio en ‘El Tiempo’, pero a pesar de ser parte de este equipo su más grande sueño era llegar a la televisión y luego de algún tiempo este terminó haciéndose realidad, pues llegó a ser parte de ‘City tv’, Noticias Caracol, Revista Semana y actualmente en ‘Sin Carreta’ del Canal Uno y recientemente Alvira habló del papel que jugaron sus tías para llegar a la televisión.

¿Qué pasó con Juan Diego Alvira?

Juan Diego Alvira quien actualmente tiene su propio programa ‘Sin Carreta’ en el Canal 1 y también fue el ganador del Premio India Catalina en la categoría Talento Favorito. Sin embargo, más allá de los éxitos que ha logrado alcanzar y por ende, los sueños cumplidos, también se tomó el tiempo de recordar sus primeros acercamientos a los medios de comunicación, donde las principales protagonistas terminaron siendo sus tías, quienes desde un inicio creyeron en su talento.

En medio de una conversación para el programa ‘1 a 1′, conducido por Ramiro Avendaño, presidente del Canal Uno, el periodista con varias risas terminó contando aquellas épocas que hoy recuerda con gran cariño: “Mi mamá se va a vivir en la casa de sus padres, tuvo la influencia marcadísima de mi abuela Tulia. Una señora muy culta, muy preparada (...) Me acostaba en la hamaca y me empezaba a contar todas esas historias, mitos y leyendas. Ya en bachillerato en Ibagué ya tenía clarísimo que quería estudiar”.

Pero más allá de influencia que tuvo su abuela desde muy corta edad, Alvira aseguró que sus tías también se encargaron de impulsar su sueño: “En esa época yo vivía donde una tía. Ella fue la que me dijo, están haciendo este concurso postulese que usted tiene talento para ese vaina. No teníamos ni cámara, no estaba ni a la vista el celular, ni siquiera. Los grabamos con videocho. Entonces desde ahí, la creatividad, el tener poco, pero hacer mucho, que impacte. Al final es buena parte del proceso”.

Asimismo, el periodista reiteró que cada una de las integrantes de su familia tenían una labor, entre ellas el uso de la cámara, otra mostraba cada una de las imágenes de las candidatas al Concurso Nacional de la Belleza: “y así empecé me puse corbata e hice la presentación y mandamos esa vaina la noticiero, y pam se ganó la vaina”.

Lo cierto es que aunque el camino para Alvira no ha sido fácil sigue enfocada en que su programa logre ser todo un éxito y por ende, estar al pendiente de su pequeña, María del Mar, que aseguró fue el milagro que llegó a la vida de él y de su pareja, Ana María Escobar.