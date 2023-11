“Fue como un milagro”: Juan Diego Alvira confesó el motivo por el que alcanzó a desistir de tener hijos

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más reconocidos en Colombia, pues mostró todo su talento durante su paso por canales como ‘Citytv’, ‘Noticias Caracol’, ‘Revista Semana’ y ahora con su propio programa en el Canal 1, ‘Sin carreta’. Sin embargo, el tolimense también ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales, pero más allá de su trabajo revelando así varios detalles de su vida. Especialmente de su familia quienes son lo más importante para él, su pareja, Ana María Escobar y su hija, María del Mar quien llegó luego de por casi desistir en tener hijos luego de varios años de matrimonio, pues la menor llegó como un milagro.

Aunque Alvira no suele revelar detalles específicos de su matrimonio lo cierto es que no duda en sacar a flote todo el amor que siente por su pareja y que no fue para nada sencillo el poder conquistar a Escobar. Sin embargo, en esta ocasión terminó llamando la atención al compartir un corto clip en el que se encargó de contarles a sus fans la llegada de algunas de sus mascotas, pues incluso una de ellas lleva más de 14 años con él.

Asimismo, el famoso periodista aprovechó para indicar que en medio de su relación con Ana María decidió que este canino sería el primero en llegar para completar su familia y es que Homero desde el primer momento logró ganarse el cariño de ambos: “Fue nuestro primer hijo ahí comenzó a agrandarse maravillosamente nuestra familia”, destacando que hasta duerme con ellos y es fundamental en su familia.

Posteriormente, Juan Diego y Ana María le dieron la bienvenida a María del Mar, pero antes de estos 3 caninos más, pero eso sí la revelación mayor se dio cuando Alvira indicó que para aquel momento habían descartado convertirse en padres, con el fin de formar una familia distinta: “Ana María y yo con cuatro perros, cuando creíamos que no se iba a dar la opción de ser papás apareció como un milagro María del Mar”.

Eso sí, no dudó en reírse al referirse a ‘Pancho’ una de sus mascotas que según él, no ha madurado, pues las travesuras siguen más que latentes siendo diferente a sus otros hermanos. Asimismo, el periodista mostró todo el amor que siente por quienes son cada uno de sus hijos.