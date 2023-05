“Que los anunciantes tengan la libertad de tomar la decisión y no queden amarrados a un contrato” Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1

Ramiro Avendaño, presidente del Canal Uno, se pronunció sobre el artículo del Plan Nacional de Desarrollo en el que se buscaría garantizar la libertad para anunciantes de televisión.

“Con el fin de evitar prácticas anticompetitivas en el mercado de la televisión, democratizar y garantizar el pluralismo informativo, estarán prohibidas las cláusulas de exclusividad en la contratación de pauta publicitaria en la televisión abierta. Se entienden como clausulas en el mercado aquellas prácticas, procedimientos o sistemas que tienen a limitar la libre competencia y generan una exclusividad en favor de algún agente del mercado” indicó el artículo.

Por su parte, Avedaño indicó a la W Radio, que el artículo es uno que pretende acotar y dar claridad sobre el asunto de que no haya incentivos perversos fuera del rating para la distribución publicitaria. “El artículo pasó en Cámara sin ningún problema y según lo que vemos en el Congreso es que pasó en el senado. Fue un movimiento veloz, rápido y lo votaron, no se ha eliminado completamente, el objetivo de este asunto es que lo que se prometió a Estados Unidos (en materia de TLC) se cumpla, que específicamente se prohíbe el asunto en el que estamos hablando en este caso. Puede ser exclusivo de facto, pero nos hemos encontrado con clientes que nos dicen que quieren pautar, pero me dan condiciones. Los anunciantes si quieren que pauten en un solo canal, o en tres o en cinco, pero que tengan la liberta de tomar la decisión y no que queden amarrados a un contrato, por eso estamos defendiendo la libre competencia”.

