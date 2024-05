Érika Zapata le ‘cantó la tabla’ a quien aseguró que su reportaje en Noticias Caracol es falso, “nivel de mentiras”

Érika Zapata es una de las periodistas y presentadoras más destacadas de Noticias Caracol debido a su carisma, espontaneidad y estilo único a la hora de presentar cada uno de los hechos que suceden en Medellín. Aunque su camino no ha sido sencillo, la paisa cumplió su sueño de llegar a la televisión, sin embargo, las muestras de cariño, pero también las críticas, no se han hecho esperar y recientemente Zapata se fue en contra de quien aseguró que su reportaje en Noticias Caracol es falso.

¿Qué pasó con Érika Zapata de Noticias Caracol?

Érika Zapata, más allá de su aparición en Noticias Caracol, suele ser muy activa en sus redes sociales compartiendo con sus fans varios de sus reportajes, pero también uno que otro detalle de su vida privada, lo que le ha permitido seguir ganándose el cariño de los televidentes e internautas.

Pero, hace pocos días, la periodista se vio envuelta en un hecho que generó su molestia y también salió a aclarar lo que verdaderamente ocurrió. Zapata compartió un post a través de su cuenta de ‘TikTok’ en las que un usuario aseguró por medio de un video que el noticiero para el que trabaja Érika la había mandado al lugar más desolado, donde no había mucha gente, según él, para no mostrar la cantidad de personas asistentes a una de las marchas que tuvo lugar hace unas semanas. “Lástima con esta periodista Érika Zapata, ya le están enseñando a mentir. Caracol es una cloaca”, fueron las declaraciones que agregó el hombre en medio de su clip.

Días posteriores, las declaraciones por parte de la periodista de Noticias Caracol no se hicieron esperar, asegurando: “No puedo creer el nivel de mentiras de algunas personas. En esa calle estaba hablando del policía asesinado en Laureles en medio del hurto. No, de ninguna marcha. Hay gente que no tiene códigos de nada”. Asimismo, Zapata sacó a flote que su nombre no se escribía con H.

Aunque no es la primera vez en que la paisa es blanco de críticas, en esta ocasión su molestia fue más que latente, teniendo en cuenta que el hombre puso en duda su ética periodística, pues Zapata sigue esforzándose a diario para dar lo mejor de sí en cada uno de sus reportajes.

¿Cómo llegó Érika Zapata a la televisión colombiana?

Érika Zapata, en medio del tiempo que lleva siendo parte de Noticias Caracol, ha dado de que hablar sobre todo por su vida personal y aquellos detalles que generan admiración por parte de sus seguidores, pues para llegar a la televisión colombiana se enfocó a nivel escolar para ser becada.

“Siempre tuvo muy buenas notas. Salí con un promedio de 4.9 en la Universidad y gracias a esto fue que llegué a mi práctica. Sin embargo, yo sí me presenté con otras muchachas y otras personas. Recuerdo que hice la prueba y me fue bien. Había una niña muy bonita después de mí y el jefe quería meter esa muchacha y prácticamente yo ya estaba adentro, pero él me dijo cómo no vamos a probarla a ella, pero a la muchacha le fue mal”, fueron las declaraciones que dio Érika.

La primera experiencia laboral de Érika Zapata fue en ‘Hora 13′, llenándose de emoción y alegría por haber podido alcanzar uno de sus primeros sueños, pero al parecer debido a su estilo único, decidió tomar un nuevo rumbo y luego de dejar diversas hojas de vida junto a su padre, tiempo más tarde llegó la oportunidad de ser parte de Noticias Caracol.