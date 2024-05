Periodista de Noticias Caracol confesó que denunció a su exesposo por no responder económicamente por sus hijos, ¿qué pasó?

Noticias Caracol a lo largo de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida, pues recientemente una periodista de Noticias Caracol denunció a su exesposo por no responder por sus hijos.

¿Qué le pasó a María Lucía Fernández de Noticias Caracol?

María Lucía Fernández ha logrado ganarse el cariño de los televidentes, pues se ha convertido en una de las fichas más importantes del informativo, también son varios los detalles de su vida que terminan siendo desconocidos por los televidentes, pues hace pocos días fue invitada por Vannesa de la Torre al pódcast de Caracol radio, ‘Geniales y mayores que yo’.

Como es conocido, ambas periodistas terminaron refiriéndose a las pocas horas de sueño que mantenían mientras que hacían parte tanto de la televisión como de la radio de Caracol asegurando que este ha sido un camino duro tanto para ellos como para sus familias debido al tiempo que sus labores requieren.

“Un bebé de brazos, de tetero todavía, y tomé la decisión de separarme, porque no estaba funcionando el matrimonio y porque evitamos y evité llegar a otras dimensiones como de depresión o de odio o inclusive de maltrato no físico, pero si maltrato verbal o emocional, entonces antes de llegar a esta etapa de algo que se veía venir era mejor tomar la decisión”, reiteró María Lucía Fernández.

Seguidamente, la presentadora de Noticias Caracol aseguró que esta es una situación por la que atraviesan varias mujeres, dejando claro que fue un momento difícil para ella: “Económicamente, comencé a asumir la responsabilidad de los hijos con muy poca ayuda. Hice un proceso, no porque no me faltara económicamente, sino por dignidad y porque este ejercicio lo tienen que hacer las mujeres en Colombia, si el papá no responde económicamente lo que debe ser por los hijos, aquí hay unos espacios y unas denuncias penales”.

Malú confesó que denunció penalmente a su exesposo, asegurando que fue un proceso difícil para ella y para sus hijos, pero aprendió que este tipo de procesos son necesarios: “Eso fue ya hace años luz. Mis hijos no viven conmigo (…) Si no quiere pagar porque no quiere, la ley y el sistema judicial obliga a los hombres”.

¿Quién fue el primer esposo de María Lucía Fernández de Noticias Caracol?

María Lucía Fernández, de Noticias Caracol, estuvo casada con Juan Castañeda, quien es el padre de sus dos hijos, Juan Martín y Lorenzo. Años más tarde, luego de su separación, la periodista volvió a encontrar el amor en Ricardo Alarcón, con quien a la fecha seguirían juntos.