Juliana Calderón reveló la millonada que gana con sus keratinas y le advierten “no dar papaya”

Juliana Calderón, además de ser abogada y hermana de la influencer Yina Calderón, ha ganado fama en las redes sociales por su personalidad, las experiencias con sus cirugías y enfrentamientos con otras celebridades del espectáculo colombiano. Recientemente, la empresaria se convirtió en centro de críticas por revelar la cantidad de dinero que obtiene de las ventas de sus productos de belleza.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Juliana compartió cómo le ha ido con la comercialización de keratinas, mencionando que es un negocio bastante rentable, especialmente para aquellas mujeres que buscan emprender en algún proyecto que les genere buenos ingresos económicos.

Le puede interesar: Juliana Calderón reveló cuál es la cirugía de la que más se arrepiente y por qué se hará otra

“Ustedes dirán que soy como presumida o algo así pero no, no lo hago con ese fin, sino con el fin de que ustedes el día que se pongan un negocio, tiene que ser muy rentable ¿por qué? porque si no, no les va a dar, la verdad y este tema de las keratinas es demasiado rentable”, expresó Juliana en el clip.

Luego mostró un escritorio en el que se observaron varios billetes y a una de las empleadas sacando cuentas. “Lo de esta semana, ¿cuánto llevamos, ocho, diez millones?”, preguntó Juliana a la trabajadora, quien da la cantidad exacta de lo que ganan en una semana. La abogada después recalcó que las keratinas dan “demasiado” dinero.

En redes le pidieron a Juliana Calderón no dar papaya sobre lo que gana

Tras revelar la suma de dinero que gana con sus alisadores para el cabello, los usuarios en redes se escandalizaron y le pidieron ser “más cuidadosa” sobre todo en un país tan inseguro.

“Gracias, le faltó informar la dirección del lugar para que le peguen su susto. No de papaya”; “A mí me daría miedo mostrar plata por redes”; “Las roban y se quejan de la inseguridad”; “Dejen la lora por eso les pasa tanta cosa”, escribieron los internautas.