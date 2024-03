”Se aprovechan”, Marcela Reyes compartió el incómodo momento que vivió con agentes de Tránsito

En más de una ocasión la DJ e influenciadora Marcela Reyes ha sido blanco de hurtos y hasta en su momento fue tendencia en redes porque a su carro le dispararon, por eso ella siempre vive con miedo, porque no le ha sido fácil olvidar esta situación.

Es por eso que ella no dudó ni un segundo en usar sus redes para mostrarle a sus miles de seguidores lo que había sucedido con su carro en las vías de Medellín. Y es que fue parada por un grupo de oficiales de tránsito.

La denuncia pública de Marcela Reyes a las autoridades de Colombia

En el video se puede ver cómo la DJ aparece indignada al haber sido detenida en lo que ella consideró “un retén para mí, ilícito”, porque mostraba que no había siquiera conos y que no entendía por qué la estaban deteniendo.

Marcela Reyes mostraba las caras de los oficiales y les preguntaba por qué hacían eso con ella, y hasta alegaba con ellos porque al parecer la detuvieron por no llevar el cinturón de seguridad. Ella destacaba que sí, que sí lo tenían puesto y que no era justo lo que hacían con ella.

“Esto es Colombia”, decía en voz alta llamando la atención de todos los que pasaban por la vía en la que había sido detenida con su lujoso auto.

El debate en redes por el incómodo momento que vivió Marcela Reyes

“Esto se llama abuso” dijo la generadora de contenidos en sus redes, y al mismo tiempo recordaba los momentos duros que ha vivido en sus carros y que tenía mucho miedo al ser parada de la forma en la que al parecer lo hicieron los funcionarios.

Marcela Reyes recibió comentarios de apoyo, porque muchas consideran que no es posible que las autoridades siempre abusen de sus cargos. Pero también hubo quienes le dijeron que no era necesario hacer “tanto show por un comparendo”, que seguramente ella habría infringido la ley, y por ser famosa pensó que no le pasaría nada. Lo cierto es que ella no ha respondido a quienes les dejaron este tipo de comentario.