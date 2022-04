Yina Calderón respondió furiosa porque le aconsejaron ir al psicólogo

La fiesta de Aida Victoria Merlano dio mucho de que hablar por muchas cosas, la primera, por la decoración y la fiesta a otro nivel que llevó la creadora de contenido, segundo, por la apariencia de Aida Victoria Merlano, pues la chica de 23 años llevaba un color de cabello rojo que encendió las redes sociales, tanto que afirmó pensaría cambiarse el color de cabello porque le había gustado demasiado, afirmando que se veía en una combinación entre ternura y sexualidad.

Lo tercero y más importante fueron las polémicas y peleas que se desataron esa noche, principalmente la de Yina Calderón con Lina Tejeiro, en donde incluso, varias personas aseguraron que Yina estaba tan brava que estaba buscando a la actriz para golpearla ¿por qué? Karen Sevillano asegura que Calderón afirmaba que Lina era una persona egocéntrica y que la humillaba mirándola mal constantemente.

Por supuesto la noticia se corrió por todo lado y los comentaros empezaron a leerse, sobre todo cuando Sevillano publicó un video contando todo lo que había pasado, afirmando que Yina se estaba comportando de manera bastante mal, teniendo en cuenta que Lina estaba en su mesa totalmente quieta sin buscar pelea.

Ante esta actuación, Karen afirmó que Yina, en su opinión, necesitaba ayuda de un psicólogo porque no era una persona normal, pues las veces que habían tenido la oportunidad de compartir, se dio cuenta que ella tenía actitudes demasiado extrañas, así que le aconsejaba que por favor buscara ayuda o que las personas cercanas o familiares la llevaran.

Ante esto, Yina decidió responder en una historia:

“Acerca de que yo le iba pegar a Lina Tejeiro, es totalmente falso, o sea con decirles que yo fui una de las primeras en irme de la fiesta porque ya me sentí como muy tomada y preferí irme. Yo no tengo la culpa que ella estuviera sentada en la mitad de la pista, obviamente para ir a la puerta, para ir al baño, yo tenía que pasar por ahí, en una ocasión si me iba a acercar a decirle como ‘mira cuál es le problema, relajemonos’ y ahí se metió esta niña Karen Sevillano. Mira Karen, yo te voy a decir una cosa, estuve viendo algo que subiste, la que tiene que buscar psicólogo sos vos para que dejes de andar de lambona, no te metas en problemas que no son tuyos, yo contigo no me meto”

Hasta el momento no han habido más declaraciones pero suponemos que Karen no se quedará callada.