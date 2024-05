El cantante Jhonny Rivera se ha sentido muy bien atendido durante su gira en Europa a pesar de haber tenido una molestia física en una de sus extremidades inferiores. El percance de salud no ha sido impedimento para que el artista de música popular se dirija hacia cada una de sus presentaciones musicales ya que las ciudades ofrecen alternativas de movilización muy modernas y accesibles.

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, el intérprete de ‘El intenso’ mostró cómo ha sido su recorrido por el ‘Viejo Continente’ junto con su novia Jenny López y el resto de su agrupación. En las imágenes aparece la pareja montada en lo que parece ser un carro especial que se desplaza dentro de uno de los aeropuertos en Alemania.

“Haberme aporreado la pierna me ha hecho conocer cosas maravillosas, pues miren estos servicios en los aeropuertos, me han atendido como un rey. Miren me llevan, no tengo ni que caminar, fuera de eso, hay un carro especial para llevarme directamente hasta el avión (...) Hay unas muchachas que lo cargan a uno”, dijo sonriendo y en tono de broma el artista.

“Atendido como un rey”: Jhonny Rivera mostró cómo lo han tratado en su gira por Europa pic.twitter.com/Sf8lfqDrn6 — joseluengotop (@joseluengotop) May 1, 2024

Mencionó que su experiencia ha sido una maravilla al percatarse de cómo los países de primer mundo tratan a las personas discapacitadas. “Le dan demasiada prioridad a los discapacitados. Estoy en Alemania no sé si es un servicio del aeropuerto o de la aerolínea, pero de verdad que es increíble. En eso si estamos atrasaítos nosotros”, dijo refiriéndose a las políticas inclusivas de personas con discapacidad en Colombia.

En otros videos, Rivera compartió más anécdotas de su estancia temporal por Alemania y también dijo que continuará su tour en varias ciudades de Europa, pero esta vez en España, donde visitará Gijón, Valencia y Pamplona para reencontrarse con los fanáticos de sus éxitos musicales.