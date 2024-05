Nunca deseó ser reina: Este es el sueño que siempre tuvo Paula Andrea Betancur más allá del Concurso Nacional de Belleza

Paula Andrea Betancur es una exreina de belleza, empresaria y modelo, quien saltó a la fama luego de su participación en el Concurso Nacional de Belleza en 1992 convirtiéndose en la Señorita Amazonas, sin embargo, la corona de Miss Universe se le escapó de las manos para aquel momento. Posteriormente, la paisa le dio rienda suelta a su faceta como modelo y empresaria, siendo parte de producciones como ‘El Desafío’ y ‘Yo soy Betty, la fea’. Años más tarde se separó de Juan Carlos Villegas y volvió a encontrar el amor en Luis Miguel Zabaleta, pero este es el sueño que siempre tuvo Paula Andrea Betancur más allá del Concurso Nacional de Belleza.

Aunque Betancur desde hace algún tiempo está alejada de la televisión colombiana si ha estado más activa que nunca a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram donde cuenta con más de 1 millón de seguidores, quienes andan al pendiente de cada uno de los pasos de la exreina de belleza. Si bien, Andrea no suele dar muchas entrevistas, recientemente la empresaria fue invitada al podcast de Tatiana Franko donde se refirió a sus más grandes sueños y por ende, su paso en el Concurso Nacional de Belleza.

¿Qué pasó con Paula Andrea Betancur?

Actualmente Paula Andrea Betancur está enfocada en su rol como mamá de su pequeña, Fatima fruto de su relación con el famoso dermatólogo, Luis Miguel Zabaleta, pues suele acompañar a la menor en esta nueva etapa que vive tanto en su jardín como descubriendo aquellas pasiones con las que cuenta. Además de ser una de las caras principales y la gerente de la clínica Dermatológica y Estética.

Sin embargo, en varias ocasiones ha sido blanco de críticas debido a la apariencia de su rostro, pues sus seguidores aseguran que son varios los retoques estéticos que se ha realizado y por ende, el aspecto de su rostro ha cambiado notablemente e incluso varios resaltan que imagen con que la recordaban era bastante opuesta.

¿Cuál fue el sueño de Paula Andrea Betancur?

De acuerdo a las declaraciones de Paula Andrea Betancur nunca soñó con ser reina de belleza, como varias niñas podrían llegar a desearlo en algún momento de su etapa de la infancia, teniendo en cuenta que sus prioridades y anhelos estaban enfocados en otras cosas.

“Mi sueño era ser mamá, tener muchos hijos... Pues es que mi sueño de chiquita era ser monja (...) No fue nadie de mi familia, yo estudié en un colegio de monjas y pues crecí con eso, hacia convivencia y me gustaba mucho eso. El tema espiritual y las convivencias me encantaban, hacíamos eventos sociales con niños y entonces yo decía, ‘bueno, qué rico. Uno va creciendo y creciendo, entonces qué rico me gustaría y en mi casa no me copiaron, porque creo que nunca se me imaginaron como tener una monja en la casa”

Sin embargo, otro de los grandes sueños que tenía Betancur, era convertirse en madre: “Sueño con tener una familia grande. Yo soy muy paisa soñaba con 7 u 8 hijos, una familia muy paisa, pero mi familia no es así de grande. Yo tengo sino una hermana y mi mamá tiene sino una hermana”.

Aunque su faceta como reina de belleza no estaba dentro de sus planes, lo cierto es que recuerda aquella etapa de su vida con mucha emoción y cariño, teniendo en cuenta que nunca lo imagino ni mucho menos lo buscó.