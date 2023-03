A Marbelle no la bajan de ‘mala’ madre por aplaudir ciertos comportamientos de su hija, Rafaella

Rafaella Chávez es una actriz quien ha hecho parte de algunas producciones, tales como: ‘Amor sincero’ y ‘El paseo 6′. Actualmente, busco dedicarse por complejo a la que asegura es su más grande pasión, la música. Teniendo en cuenta que desde muy corta edad estuvo influencia por su mamá, la reconocida cantante Marbelle.

Aunque la joven no acostumbra a mostrar con su mamá a través de su cuenta de Instagram, en esta oportunidad no dudó en demostrar el cariño que siente por ella. Además, que Marbelle era quien la estaba acompañando a la realización de su segundo tatuaje, el que habría sido en un lugar exclusivo de Bogotá.

Rafaella en medio de risas le pidió a su mamá que contara la experiencia de su primer tatuaje. Seguidamente, Marbelle aseguró que esta fue una anécdota muy divertida, pues su hija le indicó que deseaba un tatuaje pequeño. En medio de sus declaraciones, la joven la interrumpió y agregó que por su afán decidió realizarse un tatuaje por 50 mil pesos, luego acudió a su mamá para que le acompañara a un buen lugar y poder taparse el mal diseño que tenía en su cuerpo.

Posteriormente, enfatizó que para aquel momento quería algo pequeño, sin embargo, resultó con el tatuaje más grande que tiene en su cuerpo, el cual se trata de un pez gigante, en donde estuvo 12 horas con el fin de terminarlo ese mismo día: “Es megalodon, no es un pez es megalodon”, aseguró Marbelle.

En medio de risas, Rafaella indicó que al otro día no podía levantarse ni mucho menos la podían tocar y estuvo a punto de desmayarse: “Duró coja con la pierna inmóvil como cuatro días por el tatuaje”. Como era de esperarse las críticas para Marbelle no se hicieron esperar a pesar de que la joven ya es mayor de edad, pues no están de acuerdo con la forma de crianza en la que se desarrolló Rafaella e incluso resaltaron los cambios físicos.