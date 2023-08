Tremendo “viaje”: La foto por la que la hija de Marbelle fue criticada y le sacan en cara las andanzas de su mamá

Rafaella Chávez es la hija de la cantante de música popular y tecnocarrilera Marbelle quien desde muy corta edad llegó a la televisión colombiana gracias a su participación en ‘Amor Sincero’, abriéndose camino en dos de sus más grandes pasiones como son la actuación y la música.

La joven ha logrado ganar una amplia visibilidad en la esfera digital gracias a su talento y por supuesto, el reconocimiento que ha adquirido su mamá con el paso de los años. Recientemente, Rafaella se dejó ver disfrutando de unos días de vacaciones en Ámsterdam y París.

Y es que al parecer, la hija de Marbelle habría terminado su relación con un joven músico, luego de algunos meses de noviazgo motivo por el cual decidió al parecer, tomarse unos días. En medio de sus diversos post, a través de sus historias terminó dejando sorprendidos a sus fans debido a una inesperada situación.

En medio de una de sus historias compartió que no solo estaba disfrutando de los diversos lugares y la gastronomía, sino también aprovechó para realizar otras actividades tal y como dejó ver fumando ‘weed’, pues dejó ver en sus manos un ‘porro’ acompañado de un encendedor. Por supuesto, el fondo de una de estas ciudades no pasó desapercibido por sus seguidores. Sin embargo, la serie de críticas con respecto a su publicación no se hicieron esperar, sacando en cara el nombre de su mamá.

La serie de comentarios se dieron teniendo en cuenta que Marbelle desde el inicio de las pasadas elecciones presidenciales se ha convertido en una de las personalidades más destacadas debido a los fuertes comentarios en contra del actual gobierno. Pues se ha encargado de ‘juzgar’ y generar polémica con cada movimiento o acto de Gustavo Petro, especialmente, a través de sus respectivas redes sociales.

Tal habrían sido los comentarios por sus seguidores y al parecer, por parte de algunos de sus seres queridos que tomó la decisión de eliminarlo horas más tarde, pero la imagen resultó siendo replicada por otros internautas.