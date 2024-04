Alejandro Estrada aclaró si tiene un amorío con una participante de ‘MasterChef Celebrity’; mantienen muy cerquita

Alejandro Estrada es un reconocido actor que dio de que hablar luego de que quien fue esposa por 12 años, Nataly Umaña, ingresara a ‘La casa de los famosos’ y semanas más tarde iniciara un amorío con otro de los concursantes, Melfi. Aunque la situación tuvo punto final luego de que ingresara Estrada y le entregara el anillo de matrimonio a la actriz, dando por terminada su unión, recientemente Alejandro aclaró si sostiene una relación con una participante de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Quién sería la nueva conquista de Alejandro Estrada en ‘MasterChef Celebrity’?

Los rumores comenzaron a surgir hace unos días, luego de que el periodista de ‘Mañana Express’, Santiago Vargas, confesaría que existen rumores dentro de RCN que Alejandro Estrada estaría saliendo con una integrante de ‘MasterChef Celebrity’, que es presentadora y locutora.

Pero, el otro programa del mismo canal, ‘Buen día Colombia’ no se quedó atrás y terminó buscando a Alejandro Estrada para confirmar la información, quien no tuvo problema alguno, pues el periodista confirmó que la mujer con la que Estrada está muy cercano es con Dominica Duque, quien también hace parte de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, presentadora y locutora en la FM.

“Usted si es chismoso guevon. Pues, amigos, Dominica y yo amigos, conversaciones, quizás es con quien más cercanía tengo. Solo que quizás que por la relación que ven las personas en los pasillos de dos personas muy paralelas, lo podemos decir así, hasta la estatura. Lo bonita que es, Dominica es una mujer muy bonita, lo buena onda, lo profesional. No, ella se me hace muy chévere, muy guapa, muy todo, pero más allá de ser un rumor no ha pasado nada, habría que preguntarle”.

Además de la cercanía de Alejandro con Dominica, el programa también reveló una imagen en la que ambos tomaron clases de repostería con el fin de prepararse como se debe para convertirse uno de ellos en el ganador de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Cuál es la relación actual de Alejandro Estrada y Nataly Umaña?

Durante la misma entrevista, Estrada se refirió a Nataly asegurando que han tenido poco contacto, si han hablado un par de veces, pero nada más allá que esto, pues ambos están enfocados en cada uno de sus proyectos, Nataly que volvería a ser parte de pantalla chica, pero en México, mientras que Alejandro como nuevo participante de ‘MasterChef Celebrity’.