“No me gustó” Cristina Hurtado se sinceró sobre los primeros acercamientos a Josse Narváez

La relación sentimental entre Cristina Hurtado y Josse Narváez ha marcado el entretenimiento en el país, por ser de los pocos amores nacidos en reality que dieron fruto al estar presentes en ‘Protagonistas de Novela’ hace más de 15 años por el Canal RCN. Luego de varios años de relación, la pareja decidió contraer matrimonio, y de allí nacieron dos de sus hijos. Pese a que muchos de los internautas no les daban mucho tiempo de relación, el par de presentadores se ha encargado de llevar su amor al siguiente nivel, callando a todos los que no les tenían fe.

Cristina Hurtado se sinceró sobre los primeros acercamientos a Josse Narváez

Pese a ser un amor de reality, muchos pensarán que desde el miuto uno la pareja tuvo una conexión, pero no fue así. La misma Cristina Hurtado mencionó en una reciente entrevista con Juan Lozano si esa atracción surgió desde el primer momento “No me gustó. Pasaron como 20 días, un mes y teníamos que hacer una escena actoral. Entonces me pararon al frente y tenía que elegir a dos compañeros y elegí a Josse y Gabriel Restrepo. Le parecía raro porque no hablaba casi con él, y no teníamos como casi ‘feeling’ ni siquiera, y cuando hicimos la escena, era un beso apasionado. Entonces nos dimos el beso y ese fue el amor al primer beso”.

¿Qué edad tenía Cristina Hurtado cuando conoció a Josse Narváez?

En la misma entrevista, Cristina confirmó que a penas tenía 19 años cuando se conocieron con su actual esposo Josse Narváez. Además, confirmó que están cerca de cumplir 21 años juntos “Hemos constuido, hemos trabajado para que nuestro hogar se mantenga estable”.

Así que solo queda esperar que la pareja siga mostrando ese amor que se ha mantenido con los años junto a sus hijos, así como lo han compartido en diferentes momentoa por redes sociales.