“La gente tiene mucho odio”: Novio de ‘Beba’ del Desafío defendió a su pareja de los haters

El novio de ‘Beba’, una de las participantes destacadas del reality Desafío XX, se ha pronunciado en defensa de su pareja frente a las críticas que ha recibido en redes sociales. A través de un video compartido en sus plataformas digitales, Andrés Gómez, el prometido de Valerie de la Cruz, expresó su total respaldo hacia ella y denunció el exceso de odio y resentimiento que ha observado hacia su pareja.

En el emotivo video, Gómez comenzó destacando su apoyo incondicional hacia Valerie, subrayando su admiración y compromiso absoluto con su participación en el programa de Caracol Televisión. Además, señaló el impacto negativo que pueden tener las opiniones de terceros, influenciadas por la televisión y la sociedad, en la percepción de la realidad y en la formación de juicios precipitados.

“Me he dado cuenta de que la gente tiene mucho odio implantado, muchas veces por una sociedad y una televisión que no siempre reflejan la realidad. Es importante no caer en la trampa de ese odio y no juzgar a los demás sin conocer su historia”, expresó Gómez en el video dirigido a sus seguidores.

El novio de ‘Beba’ también compartió fragmentos del programa en los que se abordan temas sensibles relacionados con la participación de Valerie en el Desafío XX. En uno de los clips, la barranquillera revela su lucha contra los trastornos alimenticios de anorexia y bulimia, los cuales superó hace dos años. Gómez expresó su solidaridad y admiración por la valentía de su pareja al enfrentar estos desafíos personales en un entorno tan exigente como el reality.

En sus mensajes de apoyo a ‘Beba’, Andrés Gómez reiteró su confianza en su fortaleza y determinación para superar cualquier obstáculo que se presente en su camino durante su participación en el Desafío XX. “Vamos con toda”, “Estamos contigo” y “Vales demasiado” fueron algunas de las palabras de aliento que compartió con su prometida a través de las redes sociales.

La respuesta de Andrés Gómez ha generado una ola de mensajes positivos y muestras de apoyo hacia ‘Beba’ por parte de los seguidores del programa y de la pareja en las redes sociales. Muchos usuarios han elogiado la actitud de Gómez y han destacado la importancia de brindar apoyo incondicional a los seres queridos en momentos difíciles.