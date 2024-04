¿Se va del ‘Desafío XX’? La polémica Beba hizo petición a sus compañeros

Durante la emisión del capítulo 7 del ‘Desafío XX’ fueron muchas las emociones que se vivieron dentro de la Ciudad de las Cajas, pues la primera discusión de la edición estuvo protagonizada por Valerie de la Cruz Millán quien está bajo el alias de ‘Beba’ y Yurleisi Carolina Dickson Prado quien usa su apellido como nombre en competencia.

El equipo había preparado las menudencias que tienen de comida y luego decidieron meterse a compartir en la piscina, y ante los clavados, Beba pedía que lo hicieran con cuidado debido a que ella ya se había duchado. Pero más tarde estaban en las duchas para prepararse ante lo que sería el “desafío de sentencia y servicios” en el box rojo, pero Dickson hablaba con Karen cuando dijo en voz alta “Toca esperar que la reina se maquille”.

Beba escuchó el comentario y le refutó que se lo dijera de frente, por lo que Dickson de manera retadora le repitió sus palabras. Beba se acercó a preguntarle cuál es el problema que tenía con ella, pero los ánimos se calentaron.

“Yo no tengo ningún problema, aquí vinimos a guerrearla, pero creo que tú no lo has entendido” — Dickson

“Si se me da la put@ gana de maquillarme, me maquillo las veces que se me dé la put@ gana. Que te quede claro” — Beba

Ante la situación Karen y Arandú tuvieron que interponerse entre ambas pues se acercaron más al punto de pasar a un posible contacto físico que habría derivado en violencia y por ende en la expulsión en el ‘Desafío XX’.

“Y si soy una reina, y me encanta verme regia. Me encanta verme regia para darla toda porque la di toda y la dejé toda allá. Así que no seas tan ridícula porque si me da la gana de maquillarme me maquillo las veces que se me dé la gana no jod@ ¡Envidiosa!” — Beba

Un nuevo choque entre Beba y los Alpha

En la noche tras haberse quedado con el segundo lugar en la prueba de contacto en el box rojo todos se reunieron cerca de la piscina para hablar sobre el logro obtenido, pero con ello llegó la pregunta sobre sí olvidaron el altercado de horas antes. Santiago les indicó que ahora debían dormir, por lo que Dickson le cuestionó si podía hacerlo con él y empezaron a designar quiénes compartirían las camas. Beba indicó que no dormiría con un hombre.

“Entonces te toca dormir en la sala. Si tú no quieres dormir en cama con un hombre no vamos a sacar a Danilo a la sala” — Mapi

“Es que me están mandando a la sala de una vez” — Beba

Seguidamente le refutaron que era solo una opción para ella, y agregó que Karen dijo una vez que le daba igual dormir con quien sea, pero el haber recordado sus palabras generaron malestar. Dickson intervino para decir que no tenía problema en seguir compartiendo cama con ella

“No hay ningún problema. Yo no tengo problema en dormir contigo. Todo sigue igual, todo el mundo en su cama con la persona que le tocó y ya” — Dickson

“¿Saben qué? Voy a dormir en la sala” — Beba

“Le voy a pedir a Dios que de verdad poder encontrar las palabras cuando te tengo que hablar porque no sé cómo hablarte. Y te lo voy a decir de corazón, has tenido inconvenientes hasta con personas fuera del equipo ¿somos incorrectos nosotros?” — Mapi

Pero la discusión no acabó allí, pues Beba tomó una de las palabras que siempre repite Andrea Serna en el pódium de premiaciones para que las apliquen con ella en Alpha.

“Para la próxima si a ustedes les toca poner chaleco, honestamente me lo ponen. Y te pido que me lo pongas tú, porque estoy mamada, yo no estoy para esta vaina. Hay algo que no tolero y es que la gente señala a las demás personas y que no sea capaz de darse cuenta cuando ella misma se equivoca” — Beba

Entre tanto sus compañeras aseguraron que antes de cada competencia Beba se victimiza. La participante se mostró enfurecida y reveló algunas experiencias de su vida, pues indicó que sufrió como maltrato y Bullying entre otras cosas.