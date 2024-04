Campanita del ‘Desafío XX’ se fue contra Alexander de Gamma por machista

Durante el capítulo 16 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones pues se llevó a cabo la prueba de contacto en el box rojo en el que las casas Alpha, Beta, Gamma y Omega se disputaron la sentencia y hambre.

En la prueba el primer equipo en salir fue Gamma seguido de Alpha, para dejar sobre la arena a Beta y Omega luchado por la comida. La casa Omega fue la gran ganadora que por primera vez se queda con un ciclo con comida.

Pero tras finalizada la prueba a Omega le tocó decidir a quiénes enviarían los dos chalecos de sentencia, y al definir los nombres hubo ciertas diferencias sobre si iría Renzo y Gaspar hasta que finalmente ha sido Campanita quien decidió hacerlo.

Campanita indicó que lo quería hacer para dejarle un mensaje a Alexander, a quien algunos participantes llaman Maestro Roshi. El participante atravesó la entrada de Gamma siendo recibido por Karoline, Natalia, Anamar y Glock de manera efusiva y con abrazos, para seguidamente darles palabras de apoyo y anunciar el motivo por el que llegó a la casa.

“Aparezco por aquí porque el chaleco va para uno de los hombres, para ti Alexander. En Omega hemos estado conversando y nos hemos dado cuenta y que les faltas el respeto a las chicas, y creo que eres muy machista, muy guache, no solamente yo, sino que todos. Entonces, este chaleco es como por eso, y si realmente es para quedarte, pues para que demuestres de que puedes cambiar tu forma de ser con las chicas. Y literal me rompe que, yo llegué aquí, y las chicas me lloren porque literal sienten una energía muy pesada. Yoifer te admiro demasiado, Hércules también, pero siento que si alguien de aquí, un hombre, le está faltando el respeto a las chicas métanse. Ustedes creo que también tienen mamás, hermanas, y creo que tú también, pues a la edad que tú tienes debes tener hija, entonces para que también sepas el respeto a las mujeres”, dijo Campanita mientras le ponía el chaleco a Alexander.

Finalizó su mensaje pidiéndole a Alexander, Yoifer y Hércules hagan el esfuerzo de valorar que tienen al lado a una mujer, independientemente de lo que sean. Repitió el abrazo a las cuatro mujeres de Gamma y se fue hasta Alpha a ponerle el chaleco a Beba.

Es de recordar que la convivencia en Gamma es una de las más explosivas del ‘Desafío XX’ esto debido a las grandes diferencias que han tenido las mujeres con Alexander, especialmente Glock quien estalló días atrás debido a que el participante tildó de promiscua a Anamar durante una conversación.