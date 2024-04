¿Faltó algo? Yeison Jiménez reveló qué cosas debe tener a diario y le dan ‘palo’ por sus respuestas

Yeison Jiménez decidió compartir con sus seguidores algunos detalles de su rutina diaria, enlistando las tres cosas no pueden faltar en su día a día. Y si bien para el joven son aspectos regulares, muchos usuarios de Instagram se pronunciaron en su contra por las cosas que dejó a un lado.

El cantante ha demostrado en más de una oportunidad lo mucho que le gusta interactuar con sus fanáticos, utilizando las redes sociales para compartir diferentes aspectos de su vida y de su carrera musical, manteniéndolos informados sobre sus presentaciones y sus nuevos lanzamientos, además de otras noticias relacionadas con esta faceta.

Pero también suele compartir detalles cotidianos de su vida personal para que sus seguidores puedan saber más de esta faceta, hablando de su familia, sus amigos y las cosas que hace en su rato libre.

Y a propósito de esto, Yeison Jiménez compartió un video en el que le menciona a sus seguidores que hay tres cosas que no pueden faltar en su día a día, y que si bien son bastante sencillas, son imprescindibles para él.

En primer lugar, el artista destacó que el tiempo para orar es necesario en su rutina: “o sea en la mañana, o sea en la noche, casi siempre oro, casi siempre tengo un encuentro con el Señor, le entrego el día, le entrego la noche y a descansar”.

Seguidamente habló del café, indicando que siempre está incluido en su día, y cuando no llega a tomarse una taza, al día siguiente cubre la cuota y se toma el doble, a pesar de que es alguien sensible a la cafeína.

Y finalmente, una de las cosas que al joven no pueden faltarle en su día a día es una reloj, indicando que es uno de los accesorios que más le gustan.

Fans de Yeison Jiménez no estuvieron de acuerdo con sus elecciones

Si bien la intención del cantante era compartir un poco de su rutina diaria con sus fans para que pudieran conocerlo mejor, al final las cosas no salieron como él esperaba, ya que recibió una gran cantidad de mensajes negativos en relación a sus respuestas.

Y es que en la sección de comentarios de la publicación varios usuarios de Instagram cuestionaron las elecciones de Yeison Jiménez, criticándolo por dejar a un lado las opciones de higiene, además de otras de gran importancia como su familia.

“Papasito solo por curiosidad y cepillarse no cree que es importante que no falte en el día”, “Ajá y la familia? No pasa nada con eso, puede estar un día sin verlos o sin saber de ellos?”, “Y dónde dejas dormir, bañarte y eso? No te descuides con eso” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post del artista.