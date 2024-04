“Voy a quedarme soltera”: Yina Calderón dejará de buscar pareja por esta razón

Yina Calderón le informó a sus seguidores que de momento dejará de buscar alguna pareja sentimental, hablando sobre esta situación a través de una de sus historias de Instagram y explicando las razones detrás de esta importante decisión en su vida. Además, aprovechó la oportunidad para compartir un mensaje de empoderamiento femenino a propósito de esta situación.

La DJ ha dado a conocer una buena cantidad de parejas a lo largo de su vida en las redes sociales, compartiendo diferentes momentos románticos junto a ellas, desde pequeñas escapadas a diferentes lugares del mundo hasta compartir algunas tareas diarias.

Puede leer: “Ni ‘La Rosa de Guadalupe’”: Yina Calderón tildó de falso el accidente que tuvo Yeferson Cossio

Recomendados

Sin embargo, la mayoría de sus romances suelen durar poco tiempo, algo que en más de una oportunidad ha dejado a la empresaria desconsolada, situación que muchos detractores aprovechan para atacarla duramente.

Pese a esto, la joven decide hacer caso omiso a los malos comentarios y enfrenta la situación de la mejor manera, mostrándose igual de enérgica poco tiempo después de terminar su relación.

Pero tal parece que Yina Calderón se cansó de estar en pareja, indicando en una historia de Instagram que de momento no está interesada en este tipo de temas, asegurando que quiere quedarse soltera por ahora.

“Llegó un punto en mi vida en donde yo digo: ‘parce, voy a quedarme soltera’, ¿sabes por qué? Porque yo no quiero tener más... Quiero esperar un ‘saiyajin’ en mi vida. O sea, yo quiero esperar no a un hombre perfecto, un hombre con defectos, pero un hombre que yo admire, un man que emprenda, un man que resuelva, un man que sea como yo”, explicó la colombiana.

Lea también: Yina Calderón contó la razón de su cara hinchada y por qué no quiso ir a su finca

Yina Calderón reflexionó sobre lo que implica tener novio y si realmente es algo necesario

En la misma serie de historias, la DJ reflexionó sobre su pasado, indicando que antes siempre quería tener una pareja. Pero las cosas cambiaron luego de que supiera que lo que buscaba en un hombre lo podía conseguir ella misma.

“Yo antes pensaba que tenía que tener un novio, entonces yo terminaba con uno y [decía]: ‘tengo que conseguir otro ya’, y no me daba cuenta que yo todo eso que necesitaba de mi novio me lo podía dar yo misma”, dijo Yina Calderón.

También invitó a sus seguidoras a no tener afán por conseguir pareja, dando a entender que es preferible enfocarse en uno mismo antes que en los demás.