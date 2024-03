“Eso no puede pasar”: Érika Zapata no ocultó su molestia ante la salida de colega de Noticias Caracol

Érika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más queridas de Noticias Caracol, pues son varias las risas que ha generado, mientras que se encarga de informar sobre los principales hechos que son noticia en Medellín debido a su peculiar estilo y carisma ante las cámaras que no solo muestra a diario en el informativo, sino también en ‘La finca de hoy’ de Caracol Televisión y hace pocas semanas, la paisa no ocultó su molestia ante la salida de colega de Noticias Caracol.

Hace algunas semanas unos de los golpes más duros para Zapata se dio con la renuncia de uno de sus colegas y grandes amigos de Noticias Caracol, Sebastián Palacio, quien decidió tomar un nuevo rumbo en Teleantioquia, llevando a cabo su faceta como presentador y director durante los consejos de redacción. Por supuesto, la noticia no fue para nada agradable para la paisa.

Recientemente, Palacio fue entrevistado por la ‘Revista Vea’, donde se encargó de revelar detalles de su renuncia y las posteriores reacciones de sus compañeros y amigos más cercanos de Noticias Caracol, una de las más importantes Érika asegurando que no tienen ningún tipo de noviazgo y su cariño es como de hermanos.

Recomendados

“Cuando le conté que estaba en este proceso se enojó conmigo una semana. Me decía ‘estás loco, cómo te vas a ir, eso no puede pasar’. Todo el mundo me decía que sí y la única que no era Érika”, fueron algunas de las primeras declaraciones del periodista a la mencionada revista.

A pesar de la situación, este era un deseo de Palacio, ya que durante 10 años estuvo haciendo parte de Noticias Caracol y para él era momento de crecer en un nuevo lugar y poder seguir aprendiendo a lo largo de este camino periodístico. Lo cierto es que al periodista se le terminó cumpliendo el sueño y se le ha visto muy feliz en este nuevo rol, mientras que Érika no dudó en demostrarle el cariño que siente por él dedicándole unas palabras de despedida.

¿Quién es la pareja de Érika Zapata de Noticias Caracol?

Érika Zapata actualmente se encuentra soltera, de acuerdo a sus diversas apariciones en redes sociales, pues la paisa espera encontrar un hombre que la ame y la apoye en cada uno de sus proyectos. Sin embargo, hace pocos meses llamó la atención de sus seguidores en ‘X’ debido a la serie de mensajes amorosos que compartía, pero esta situación duró poco, pues luego fueron eliminados, pues estaría enfocado en su rol periodístico.