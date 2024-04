Experiodista de Noticias Caracol hizo pedido especial por la salud de integrante de su familia, ¿quién es?

Noticias Caracol es el informativo que pertenece a Caracol televisión desde hace más de 25 años, ofreciéndole a los televidentes información de primera mano sobre los principales hechos que son noticia en cada uno de los rincones del país. Siendo su equipo de periodistas los principales protagonistas, sin embargo, hace pocos meses una de ellas decidió tomar un nuevo rumbo renunciando a Caracol y recientemente, hizo pedido especial por la salud de uno de los integrantes de su familia.

La experiodista es Vilma Jay, quien logró darse a conocer en medio de sus diversas apariciones en Noticias Caracol figurando como la corresponsal en el archipiélago de San Andrés y Providencia, ganándose así el cariño de los televidentes por su belleza y profesionalismo ante las cámaras. Sin embargo, la sanandresana decidió darle un nuevo rumbo a su carrera renunciando al informativo para llegar al noticiero de RTVC y por ende, radicandose en Bogotá y dejando la Isla que la vio crecer y hacerse toda una profesional.

Aunque los cambios nunca resultan ser sencillos y más cuando también se ve inmerso el lugar de residencia la periodista le apostó a su sueños y si bien, se ha mostrado más feliz que nunca por su nuevo trabajo, recientemente utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a uno de los integrantes más importantes de su vida, pues estaría afrontando una compleja situación de salud.

“Declaro sobre ti largura de años. Confío en que el amor de Dios te sanará completamente y despertarás con más ganas de seguir compartiendo su palabra. Be strong. God is good all the time and all the time Goid is good”, las mencionadas declaraciones de la experiodista de Noticias Caracol estuvieron acompañadas de una imagen en compañía de un hombre de tercera edad y se presume que se trataría de su padre o de su abuelo.

Por lo pronto, se desconoce la situación de salud que se encuentra atravesando, pero de acuerdo con sus declaraciones el tema no sería para nada sencillo, teniendo en cuenta las palabras de Vilma Jay. Cabe resaltar que Jay sigue en Colombia debido a que debe cumplir con sus obligaciones dentro del canal y se espera que en los próximos días de un nuevo parte médico con respecto a este proceso de salud.