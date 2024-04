“¿Por qué inventan tanto?”: La razón por la que Luisa Fernanda W salió en defensa de Karen Sevillano

La reconocida influencer Luisa Fernanda W defendió a su amiga Karen Sevillano luego de que supuestamente circulara información que la vincularía a un escándalo durante su participación en el programa “La Casa de los Famosos”. En un video publicado en sus redes sociales, Luisa Fernanda expresó su enojo por la difusión de un engaño y negó rotundamente los rumores sobre la participación de Karen en el reality.

La pareja de Pipe Bueno respondió a una publicación en un medio de comunicación que no nombró, expresando su indignación por las acusaciones infundadas contra Karen. En el video, Luisa Fernanda lamentó que algunos medios difundan información no confirmada, como la supuesta presencia de Karen en el aeropuerto de Cali. “Yo solo pensaba por qué hay tantos medios de este país que hablan popó, no me cabe en la cabeza (...) por qué inventan tanto”, dijo Luisa Fernanda.

Además, la influencer reveló que recientemente estuvo cerca del set donde se graba “La Casa de los Famosos” y pudo comprobar que todos los participantes estaban presentes, desmintiendo los rumores sobre la eliminación o exclusión de Karen del programa de RCN. Instó a sus seguidores a estar atentos a la información difundida en medios de comunicación y plataformas digitales para no caer en fake news.

La declaración de Luisa Fernanda resaltó el apoyo que ha recibido Karen Sevillano luego de ser objeto de diversas amenazas en redes sociales debido a su participación en el reality show. Un grupo de abogados fue asignado para asistirla y apoyarla en estas situaciones, demostrando la solidaridad y apoyo que Karen ha recibido de sus familiares, colegas y amigos en medio de esta controversia.

Con esta intervención, Luisa Fernanda W reafirmó su compromiso con la verdad y la justicia, dejando claro su apoyo incondicional a Karen Sevillano en este momento difícil.