¿Se le bajó del bus a Petro? Adriana Lucía confirmó que no hará parte de concierto organizado por el Gobierno Nacional

Desde las pasadas elecciones presidenciales diversos artistas como Adriana Lucía, una de las más cantantes más reconocidas en Colombia gracias a álbumes como ‘Porro bonito’ y ‘Llegaste tú’ no dudó en mostrar su apoyo a Gustavo Petro. A pesar de ser blanco de varias críticas por su presencia en las diversas manifestaciones alzando su voz a partir de la música. Sin embargo, a través de sus redes sociales confirmó que no estará presente en el concierto ‘Nos movemos por la vida’, una apuesta del Gobierno Nacional.

Y es que desde hace varios días el actual gobierno anunció que el próximo 27 de septiembre en la Plaza de Bolívar tendrá lugar un encuentro musical entre los que se destacan Aterciopelados, La 33, La Pacífican Power, Rap Bang Club, Plu con Plá, Lucía Vargas, Ácido Pantera y por supuesto, no podía faltar el nombre de Adriana Lucía.

Adriana Lucia confirmó que no hará parte del concierto impulsado por el Gobierno Nacional

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Adriana utilizó sus redes sociales para confirmar que no hará parte de este evento como se pensó en principio: “Con todo el respeto del mundo les comunico que yo no hago parte de este concierto”. Sin embargo, la artista dejó claro el motivo, pues es que desde hace varios días no se encuentra en Colombia, pues adelanta diversos proyectos musicales fuera del país, siendo este el impedimento para ser parte de este evento.

“Actualmente, me encuentro fuera del país cumpliendo unos compromisos musicales”, reiteró a través de su cuenta de ‘X’. Y es que de acuerdo a la información compartida por la revista Semana, quienes se comunicaron con el equipo de la intérprete de ‘Quiero que te quedes’, aseguran que el llamado por parte del gobierno se dio la semana pasada y a pesar de la conversación que se dio al final no llegaron a nada certero.“Hubo una llamada inicial para preguntar si la fecha estaba disponible”.

Y es que más allá del deseo de Adriana Lucia por ser parte de este concierto, su regreso a Colombia se daría el 28 de septiembre, día después del concierto. Cabe resaltar, que la noticia de esta confirmación por parte de las cuentas del gobierno causó sorpresa, ya que no existía una confirmación de su presencia, tanto así que horas después el cartel de artistas fue borrado de redes sociales.