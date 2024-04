Daniela Álvarez mostró cómo su amputación y el estado de su otro pie no le impiden cumplir su pasión

Daniela Álvarez es una exreina de belleza, modelo, empresaria y presentadora, quien saltó a la fama luego de su participación en el Concurso Nacional de la Belleza, aunque no logró llevarse la corona de Miss Universe, su belleza y carisma le permitieron llegar a la televisión colombiana siendo parte de producciones como ‘Estilo RCN’ y ‘El Desafío’ de Caracol Televisión. Sin embargo, en medio de su éxito, la barranquillera tuvo que hacer un alto en su carrera luego de enfrentar problemas de salud y por ende, tener que amputar una de sus piernas. En medio de su recuperación su familia fue su pilar más importante y también su pareja, Daniel Arenas, dandole paso a nuevos proyectos internacionales tal y como es Escuela Imparables de E! Sin embargo, seguir hacia delante no ha sido fácil, pues recientemente mostró cómo su amputación y el estado de su otro pie no le impiden cumplir su pasión.

En medio de sus diversas apariciones la barranquillera ha logrado ganarse el cariño de los televidentes, pues tiene claro que se ha convertido en un ejemplo de lucha y superación para quienes han tenido que afrontar una situación similar, motivo por el que decidió abrirle las puertas a su fundación, la cual lleva su mismo nombre, bajo el lema: “Empoderamos a las personas en condición de discapacidad para que vuelvan a creer en los sueños y en la vida”, se lee a través de la página oficial de su fundación.

Aunque son pocas las veces en las que Daniela se refiere a su salud por medio de plataformas digitales, teniendo en cuenta que está enfocada en el ‘reality’, ‘Escuela de Imparables’ de E! y también en ser la imagen de importantes marcas nacionales e internacionales. En esta ocasión, la presentadora decidió compartir con sus fans que todo es posible a pesar de las límites con las que se cuentan, pues recientemente se dejó ver en el gimnasio y practicando algunos ejercicios, mostrando la motivación que tiene, pues antes de lo ocurrido, lo cual en ningún momento ha sido un impedimento para ella, solía realizar diversas rutinas de entretenimiento, bailar y correr varios kilómetros.

“No tengo mi pierna izquierda y mi pie derecho está afectado. Yo voy al gimnasio, ¿cuál es tu excusa?”, fueron las palabras que agregó Daniela Álvarez a su corto video.

Por supuesto, la presentadora sigue demostrando que sus sueños siguen más latentes que nunca, pues espera entre sus próximos planes convertirse en madre y llegar al altar en compañía de su gran amor Daniel Arenas con quien lleva más de tres años de relación y a pesar de que Arenas está radicado en Miami siendo presentador de ‘Hoy día’ esto no ha sido impedimento para que su amor siga más latente que nunca.