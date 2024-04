¿Todavía hay amor? Carolina Cruz le tiró piropo a Lincoln Palomeque en medio de una lluvia de críticas

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo, quien cuenta con una experiencia de más de 20 años en la televisión colombiana siendo parte de destacadas producciones como el ‘Festival Internacional del Humor’, ‘Muy buenos días’, y actualmente hace parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión. En medio de su amplia experiencia la tulueña encontró el amor en Lincoln Palomeque, con quien entabló un noviazgo desde el 2008. sin embargo, para sorpresa de sus fans este llegó a su fin en el año 2022 y ahora la presentadora volvió a encontrar el amor en el piloto, Jamil Farah, con quien lleva más de un año de relación y recientemente estuvieron en un viaje romántico y en medio de sus más recientes postales juntos, Cruz le tiró piropo a Lincoln Palomeque en medio de una lluvia de críticas.

La presentadora y el piloto han dado de qué hablar en varias ocasiones luego de confirmar su noviazgo, en medio de diversos rumores con respecto al nuevo amor de Carolina. Si bien, esta situación terminó generando todo tipo de reacciones con respecto a sus hijos, Matías y Salvador e incluso de la diferencia de edad con la que cuentan que es de 12 menor, siendo la tulueña la mayor en este noviazgo.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que sigan demostrando lo enamorados que están y por ende, disfruten de cada uno de los momentos que comparten juntos, como lo fue el más reciente que pasaron un fin de semana descansando y pasando tiempo juntos cerca a Bogotá. Aunque no es la primera vez que se muestran su amor en redes sociales, por supuesto, la serie de críticas no se hicieron esperar en medio de su publicación.

Tanto así que la tulueña terminó respondiendo cada uno de los comentarios, destacándose que su expareja, Lincoln Palomeque estaría mucho mejor que el actual, Jamil Farah. Ante el hecho la presentadora no se quedó callada y aseguró: “Para ti y está perfecto es un churro”, dando a entender que a pesar de que ya no están juntos, no solo cuentan con una excelente relación, sino también le sigue parecieron un hombre bastante guapo.

Otra de las declaraciones que terminó respondiendo Cruz tuvo que ver con que Farah, era su “otro mozo”, tomándose la situación con varias risas de por medio la presentadora aseguró que se trata de su novio, pues no tiene ningún mozo. Como es costumbre otro de los temas a resultar fue su edad, sin embargo, para la presentadora de ‘Día a día’ esto no ha sido ningún problema: “Pues me veo de 44 años. No me interesa verme de otra edad”.

A pesar de la serie de comentarios que recibe a diario, Carolina Cruz también se encargó de agradecer a quienes diariamente le muestra su cariño, pues priorizan su felicidad y también cada uno de los proyectos en los que se encuentra inmersa.