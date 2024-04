¿Se aburrió? Andrea Valdiri reveló por qué ya no quiere organizar ningún tipo de fiestas

Andrea Valdiri le compartió a sus seguidores que al parecer su mentalidad ha cambiado un poco en ciertos aspectos durante los últimos meses, aprovechando una serie de historias en Instagram para confesar que a partir de este año no organizará ningún tipo de fiestas, indicando que tiene nuevos planes para celebrar sus logros y aprovechar de mejor manera estos momentos.

La influencer se ha mantenido en bajo perfil durante los últimos meses, apareciendo para hacer publicaciones puntuales sobre algunas pautas publicitarias con diferentes marcas, además mostrar detalles sobre sus rutinas de ejercicio y su faceta como mamá.

Sin embargo, de vez en cuando aprovecha algunos momentos para dedicarle algunas palabras a sus fanáticos a través de sus historias de Instagram, tal y como lo hizo recientemente con una reflexión en la que indica que no planea celebrar ni organizar más fiestas, explicando que detrás de esto hay una razón de peso para ella.

“Este año decidí viajar muchísimo, conocer lugares, gente maravillosa, siento que le queda a uno como la experiencia. Y decidí no hacer fiestas, ni siquiera para mis hijas, y los cumpleaños de Adhara que también es otro viaje”, empezó a contar Andrea Valdiri.

Además, la joven resaltó que si bien las atenciones en las reuniones terminaban agradando a sus invitados, al final le pasaban factura porque en algunas ocasiones no podía disfrutarlas del todo por estar al pendiente de varios detalles.

“Yo caí en cuenta y dije: una gasta tanto en fiestas, atendiendo a sus invitados, y a veces uno ni siquiera disfruta como realmente tiene que disfrutar porque está pendiente de todo el mundo, de la comida, de una vaina, de la otra. Porque donde hagas algo mal, sale la gente hablar nada, chismoseando”, dijo la bailarina.

Andrea Valdiri planea viajar durante todo el 2024

La joven aprovechó para contar que no solo dejará de hacer reuniones importantes, sino que también viajará mucho más durante este año, indicando que desde enero ha estado pasando una buena parte de su tiempo en aviones.

“Consulté con mi bolsillo, trabajé duro el año pasado y dije: ‘mi 2024 va a ser un año lleno de viajes’, y así ha sido, machi. O sea, desde el primero de enero no he parado, de avión en avión. Pero me organicé para eso”, contó Andrea Valdiri en la misma serie de historias.

Además, contó que el dinero que suele invertir para cumpleaños y otros tipo de fiestas lo planea destinar a viajes, tal y como lo hizo con el de su hija mayor, Isabella, hace unas cuantas semanas.

“No voy a celebrar ningún tipo de cumpleaños este año. Mira que en el de Isabella ya viajé con ella, viene el de Adhara, el mío, en diciembre. Siento que uno conoce, la experiencia, vives, o sea, te quedan los más bonitos recuerdos”, dijo con emoción la colombiana.