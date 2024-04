“Acabó con la inocencia”: le dan ‘palo’ a Andrea Valdiri por el cambio al que se sometió su hija

Andrea Valdiri se llevó varios comentarios negativos en las redes sociales luego de que mostrara el cambio de look al que se sometió su hija mayor, Isabella. Y es que si bien muchos usuarios de las plataformas digitales aplaudieron su nuevo aspecto, otros no estuvieron de acuerdo, indicando que le estaba “robando su inocencia”.

La creadora de contenido ha estado un poco más discreta en lo que se refiere a sus publicaciones en las redes sociales, bajando considerablemente el número de videos e imágenes que sube. Sin embargo, con cierta frecuencia suele mostrar algunos detalles sobre lo que está sucediendo en varios aspectos de su vida.

A través de diferentes videos en sus historias de Instagram, la bailarina suele compartir con su público detalles relacionados con su trabajo en sus emprendimientos y con diferentes marcas y artistas, algunas anécdotas y ocurrencias divertidas, y por supuesto, momentos de su faceta como mamá.

En diferentes clips, Andrea Valdiri comparte muchas de las ocurrencias de su hija menor, Adhara, además del tiempo de calidad que pasa con su hija mayor, Isabella, en especial recientemente cuando mostró detalles de su viaje a Europa a propósito del cumpleaños de su primogénita.

Pero también suele compartir otro tipo de acontecimientos sobre su hija, como una reciente transformación a la que se sometió la adolescente, cambiando su look de manera radical y presentando los resultados a través de una divertida dinámica en tendencia en las redes .

El clip en cuestión muestra a Isabella sentada en una silla en donde se podía ver que estaba recibiendo un tratamiento de cambio de color en su cabello. Seguidamente se hace una transición en la que la adolescente muestra su cambio de look, dejando ver que le hicieron unos destellos rubios en su cabello.

Andrea Valdiri fue criticada por el tratamiento de su hija

Las reacciones en el clip estuvieron un poco divididas, ya que si bien muchos usuarios de las redes sociales coincidieron en que el cambio de look de Isabella le favorecía mucho, otros no estuvieron de acuerdo con que su mamá le permitiera pintarse el cabello siendo tan joven, criticándola por no dejarla vivir “sus etapas” y “robarle la inocencia”.

“Acabó con la inocencia de su hija tan pequeña y parece de 20 años”, “Por qué quieren robarle la inocencia a los niños, no tiene edad para que esté pintándose el pelo”, “Cada edad tiene su etapa, esta señora no deja quemar esas etapas” y “Cómo acabar con la etapa de la niñez entre tintes y maquillaje, lástima se perdió de las etapas de la niñez, parece mayor” son algunos de los comentarios negativos que ha recibido Andrea Valdiri en las redes sociales.